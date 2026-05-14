У яких випадках працівник має право звільнитися без відпрацювання двох тижнів

Не завжди працівник зобов’язаний відпрацьовувати два тижні після подання заяви на звільнення. Є випадки, коли особа має право припинити трудові відносини «день у день».
Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області.

Коли працівник має право на звільнення без відпрацювання

Роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник, якщо заява про звільнення за власним бажанням пов’язана з неможливістю продовжувати роботу.
Серед причин, які дають право звільнитися в день подання заяви, зокрема:
  • переїзд на нове місце проживання;
  • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
  • вступ до закладу освіти;
  • неможливість проживання в конкретній місцевості, підтверджена медичним висновком;
  • вагітність;
  • догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю;
  • догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
  • вихід на пенсію;
  • прийняття на роботу за конкурсом;
  • інші поважні причини.

Які правила діють під час воєнного стану

В умовах воєнного стану працівник також може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві. Це правило діє, якщо в районі розташування підприємства ведуться бойові дії та існує загроза життю і здоров’ю працівника.
Водночас норма не поширюється на випадки примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану або до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за останній рік 35% опитаних роботодавців зафіксували зростання показника плинності у своїх командах. Ще у 51% компаній ситуація залишається стабільно напруженою (без змін), і лише 14% респондентів повідомили про покращення ситуації. Для більшості бізнесів утримання працівників стало критично складним завданням. Аналіз причин, через які люди залишають роботу:
  • заробітна плата (31%) — головна причина більшості звільнень;
  • мобілізація (24%) — на цей чинник неможливо вплинути й компенсувати бенефітами. Компанії, які не мають можливості забезпечити бронювання, опиняються в ситуації кадрової нестабільності. Особливо якщо в команді переважають чоловіки призовного віку;
  • 16% роботодавців кажуть, що працівники йдуть через вигорання;
  • небезпека та війна як причина фігурують у 13% відповідей;
  • релокація — у 9%.
Відсутність гнучкості (4%) і розвитку (2%) разом отримали лише 6% — значно менше, ніж зарплата чи мобілізація. Ще рідше згадують токсичне керівництво (1%).
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
