Головні причини, чому українці звільняються з роботи (інфографіка)

Заробітна плата — головна причина більшості звільнень
За останній рік 35% опитаних роботодавців зафіксували зростання показника плинності у своїх командах. Ще у 51% компаній ситуація залишається стабільно напруженою (без змін), і лише 14% респондентів повідомили про покращення ситуації. Для більшості бізнесів утримання працівників стало критично складним завданням.
Про це свідчать результати опитування Work.ua.
Для більшості бізнесів проблема існує, і навіть якщо вона не посилюється, то залишається високою.
Плинність зростає у кожній третій компанії
Ключові причини звільнень

Аналіз причин, через які люди залишають роботу, демонструє поєднання економічних та воєнних чинників:
  • заробітна плата (31%) — головна причина більшості звільнень;
  • мобілізація (24%) — на цей чинник неможливо вплинути й компенсувати бенефітами. Компанії, які не мають можливості забезпечити бронювання, опиняються в ситуації кадрової нестабільності. Особливо якщо в команді переважають чоловіки призовного віку;
  • 16% роботодавців кажуть, що працівники йдуть через вигорання;
  • небезпека та війна як причина фігурують у 13% відповідей;
  • релокація — у 9%.
Відсутність гнучкості (4%) і розвитку (2%) разом отримали лише 6% — значно менше, ніж зарплата чи мобілізація. Ще рідше згадують токсичне керівництво (1%).
Ключові причини звільнень
Водночас відповіді у варіанті «інше» показують, що звільнення часто мають складнішу природу. Серед причин роботодавці згадують сімейні обставини, переїзди, стан здоров’я, зміну професії, фізичне навантаження або бажання знайти легшу роботу.
Багато відповідей стосувалися відсутності бронювання від мобілізації. Цей чинник бізнес називає одним із найболючіших, адже він прямо впливає на зміни в команді.
Також частина роботодавців зізналася, що взагалі не проводить exit-опитувань або не запитує працівників про причини звільнення, тому реальна картина може бути ще складнішою.

Як бізнес намагається зберегти команди

28% компаній поєднують кілька інструментів утримання — це найпоширеніша відповідь.
Ще 27% кажуть, що найефективнішим способом утримання працівників залишається підвищення зарплати.
Попри високу плинність кадрів, 25% роботодавців кажуть, що в їхніх компаніях немає системної роботи з утримання працівників.
6% респондентів роблять ставку на гнучкий формат роботи, 7% — на навчання і розвиток працівників. Ще 4% назвали регулярний зворотний зв’язок із командою, а 3% — психологічну підтримку.
Як бізнес намагається зберегти команди
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
