10 вакансій у miltech: кого шукають оборонні компанії Сьогодні 15:31 — Особисті фінанси

Військові технології

Українська miltech-галузь продовжує розширюватися, а разом із нею зростає потреба у нових працівниках. Компанії, що створюють технології для оборони, шукають не лише інженерів і розробників, а й HR-фахівців, фінансистів, юристів та менеджерів.

Ділимося добіркою від robota.ua із 10 актуальними вакансіями у компаніях сфери Defence & Military Tech, які пропонують офіційне працевлаштування, бронювання і професійний розвиток.

HR-менеджер у Центр технологій та досліджень «Шлях»

📍 Київ

Про роботодавця

Український виробник боєприпасів для безпілотних систем та ударних дронів.

Компанія шукає фахівця , який допомагатиме з підбором персоналу різного рівня — від робітничих спеціальностей до керівників відділів.

Серед основних задач: пошук кандидатів, проведення телефонних інтерв’ю та первинних співбесід, організація співбесід із керівниками структурних підрозділів та участь в адаптації нових співробітників.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, додатковий оплачуваний вихідний у день народження, регулярний перегляд зарплати.

Головний бухгалтер у Vyriy

📍 Київ

Про роботодавця

Українська оборонна технологічна компанія, яка розробляє та серійно виробляє безпілотні літальні апарати, комплектуючі до них та роботизовані системи.

Шукають спеціаліста, який відповідатиме за бухгалтерський облік дочірнього підприємства. На старті це роль єдиного бухгалтера, але надалі компанія планує розширення фінансової команди та побудову окремого бухгалтерського відділу.

Розглядають кандидатів з вищою освітою у сфері обліку, фінансів або економіки, досвідом роботи головним або єдиним бухгалтером — від 3 років, знанням бухгалтерського та податкового законодавства України, досвідом роботи з ПДВ, податком на прибуток, ЄСВ. Перевагою буде досвід роботи у виробничих компаніях, розуміння специфіки ОПК та Дія.City.

Юрист (міжнародна діяльність) у Tenсore

📍 Вишневе (Київська область)

Про роботодавця

Українська технологічна компанія, один із лідерів у розробці та виробництві наземних роботизованих комплексів (НРК) для Сил оборони України.

Компанія шукає кандидата з вищою юридичною освітою, знанням англійської на просунутому рівні та досвідом роботи від 3 до 6 років у юридичних фірмах або in-house. Перевагою стане досвід у сфері оборонної промисловості, miltech, dual-use або суміжних регульованих індустріях (aerospace, hardware, manufacturing).

Електрик у «Бойові Птахи України»

📍 Обухів (Київська область)

Про роботодавця

Один з провідних вітчизняних розробників та виробників БПЛА для потреб Сил Оборони України.

Запрошують на роботу фахівця з профільною освітою, знанням правил улаштування електроустановок (ПУЕ), правил технічної експлуатації електроустановок (ПТЕ), а також допуском III-V групи з електробезпеки. Додатковою перевагою стане наявність власного авто.

Вакансія передбачає обов’язкове проходження поліграфа.

Контролер якості готової продукції у Skiftech

📍 Київ

Про роботодавця

Український виробник тактичних симуляторів Skiftech для підготовки бійців на основі лазер-технологій.

Портрет ідеального кандидата на вакансію : базове розуміння технічної документації, знання вимог до зберігання електронних компонентів, навички роботи з ПК та Excel або Google-таблицями. Перевагою стане технічна освіта або досвід роботи у схожій сфері.

Системний адміністратор у Frontline Robotics

📍 Київ

Про роботодавця

Компанія займається розробкою та виробництвом роботизованих систем для Сил безпеки та оборони України.

проведення інвентаризації та ведення актуального обліку комп’ютерного обладнання;

видачу, налаштування та супровід робочої техніки для нових та наявних співробітників;

надання технічної підтримки користувачам у вирішенні проблем із програмним та апаратним забезпеченням;

адміністрування локального домену та хмарних сервісів, а також участь у розвитку мережевої інфраструктури компанії.

Пропонується офіційне працевлаштування, бронювання, оплачувані лікарняні та відпустки. Для ветеранів і ветеранок передбачені додаткові оплачувані дні відпочинку.

Фінансовий менеджер у «Генерал Черешня»

📍 Київ

Про роботодавця

Українська defence-tech компанія, що розробляє та серійно виробляє сучасні безпілотні літальні апарати, включно з FPV-дронами та дронами-перехоплювачами для протидії повітряним загрозам.

Фахівець відповідатиме за бюджетування, фінансову аналітику, підготовку управлінської звітності, аналіз план-факт показників і консолідацію бюджетів на рівні компанії.

Анонсують: офіційне працевлаштування, бронювання, оплачувані лікарняні та відпустки, безкоштовні обіди і можливість професійного розвитку. Компанія також надає перевагу ветеранам і ветеранкам.

Фахівець з 3D-друку в Airlogix

📍 Київ

Про роботодавця

Компанія, яка спеціалізується на виробництві інноваційних продуктів у сфері безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Шукають фахівця для роботи над виробництвом інноваційних рішень у сфері безпілотних літальних апаратів.

Спеціаліст займатиметься виготовленням моделей за допомогою 3D-друку, контролем залишків матеріалів, базовим технічним обслуговуванням обладнання та, за бажанням, долучатиметься до вдосконалення моделей і виробничих процесів.

HR People Partner в «Атлон Авіа»

📍 Бровари

Про роботодавця

Науково-виробниче підприємство, яке виробляє безпілотні авіаційні комплекси з 2014 року.

Серед вимог до кандидатів : від 3 років досвіду на позиції HR People Partner або HR Generalist, досвід роботи з ініціативами утримання або залученості персоналу, розуміння повного HR-циклу, сильні комунікаційні навички.

Компанія пропонує, серед іншого, медичне страхування, покриття витрат на вивчення англійської, бронювання з першого робочого дня та можливості професійного й кар’єрного розвитку.

Керівник складу в Motor-G

📍 Київ

Про роботодавця

Український виробник електродвигунів для БПЛА.

На роботу запрошують керівника складу для організації та координації складських процесів.

Майбутній фахівець відповідатиме за складський облік, планування та координацію роботи складського персоналу, контроль виконання замовлень, ведення звітності та підтримку порядку на складі. Також у фокусі — оптимізація процесів і робота з виробничими складськими системами.

