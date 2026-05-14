УЗ платитиме частину іпотеки за працівників — скільки грошей можна зекономити

Кредит&Депозит
Наразі це пілотний проєкт, який попередньо розрахований на 3 роки
Укрзалізниця спільно з Ощадбанком запустила нову модель підтримки працівників, яка передбачає часткову компенсацію житлових кредитів. Програма поширюється на співробітників компанії зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які оформлюють пільгову іпотеку «єОселя» в Ощадбанку. Йдеться про компенсацію 70% першого внеску та 70% щомісячного платежу у перший рік іпотеки.
Про це повідомляє ЛУН.

Як працюватиме програма

Підтримка від Укрзалізниці передбачена на двох рівнях:
  • компенсація 20% першого внеску за кредитом;
  • часткове покриття щомісячних платежів протягом трьох років.
Компенсація першого внеску діятиме за умови, що вартість житла не перевищує 2 млн грн, а сам внесок становить 30% вартості квартири.
Також у компанії повідомили, що в майбутньому можуть запровадити ще одну опцію — часткову оплату авансу ще до підписання іпотечного договору.

Скільки може заощадити працівник

У ЛУН підрахували орієнтовні витрати на прикладі квартири вартістю 2 млн грн, придбаної у кредит на 20 років під 7% річних.
За таких умов перший внесок становить 600 тис. грн. Із цієї суми:
  • 120 тис. грн компенсує Укрзалізниця;
  • 420 тис. грн — Мінсоцполітики.
Таким чином, працівник сплачуватиме власними коштами лише 60 тис. грн.

Якими будуть щомісячні платежі

Сума кредиту в такому прикладі становить 1,4 млн грн. За даними Ощадбанку, щомісячний платіж при ставці 7% річних складатиме приблизно 14,1 тис. грн.
Упродовж першого року:
  • близько 1,4 тис. грн компенсуватиме Укрзалізниця;
  • приблизно 9,9 тис. грн — Мінсоцполітики.
У результаті працівник Укрзалізниці зі статусом ВПО фактично сплачуватиме близько 2,8 тис. грн на місяць.
На другий і третій роки компенсацію щомісячних платежів забезпечуватиме лише Укрзалізниця.
Передбачено такі обсяги підтримки:
  • другий рік — 20% щомісячного платежу;
  • третій рік — 30%.
За наведеним прикладом фактичний щомісячний платіж працівника становитиме:
  • близько 11,3 тис. грн на другий рік;
  • близько 9,9 тис. грн на третій рік.
Загалом за три роки Укрзалізниця може компенсувати понад 220 тис. грн, включаючи допомогу на перший внесок та частину щомісячних платежів.

Які умови участі у програмі

Є у допомоги і додаткові умови. Перша — на момент її надання людина має пропрацювати в компанії не менше трьох років. Друга — якщо людина звільняється, Укрзалізниця припиняє фінансову підтримку і надалі обслуговуванням кредиту колишній працівник займається вже самостійно.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІпотекаЄОселяКредитиУкрзалізниця
