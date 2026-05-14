УЗ платитиме частину іпотеки за працівників — скільки грошей можна зекономити
Укрзалізниця спільно з Ощадбанком запустила нову модель підтримки працівників, яка передбачає часткову компенсацію житлових кредитів. Програма поширюється на співробітників компанії зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які оформлюють пільгову іпотеку «єОселя» в Ощадбанку. Йдеться про компенсацію 70% першого внеску та 70% щомісячного платежу у перший рік іпотеки.
Про це повідомляє ЛУН.
Як працюватиме програма
Підтримка від Укрзалізниці передбачена на двох рівнях:
- компенсація 20% першого внеску за кредитом;
- часткове покриття щомісячних платежів протягом трьох років.
Компенсація першого внеску діятиме за умови, що вартість житла не перевищує 2 млн грн, а сам внесок становить 30% вартості квартири.
Також у компанії повідомили, що в майбутньому можуть запровадити ще одну опцію — часткову оплату авансу ще до підписання іпотечного договору.
Скільки може заощадити працівник
У ЛУН підрахували орієнтовні витрати на прикладі квартири вартістю 2 млн грн, придбаної у кредит на 20 років під 7% річних.
За таких умов перший внесок становить 600 тис. грн. Із цієї суми:
- 120 тис. грн компенсує Укрзалізниця;
- 420 тис. грн — Мінсоцполітики.
Таким чином, працівник сплачуватиме власними коштами лише 60 тис. грн.
Якими будуть щомісячні платежі
Сума кредиту в такому прикладі становить 1,4 млн грн. За даними Ощадбанку, щомісячний платіж при ставці 7% річних складатиме приблизно 14,1 тис. грн.
Упродовж першого року:
- близько 1,4 тис. грн компенсуватиме Укрзалізниця;
- приблизно 9,9 тис. грн — Мінсоцполітики.
У результаті працівник Укрзалізниці зі статусом ВПО фактично сплачуватиме близько 2,8 тис. грн на місяць.
На другий і третій роки компенсацію щомісячних платежів забезпечуватиме лише Укрзалізниця.
Передбачено такі обсяги підтримки:
- другий рік — 20% щомісячного платежу;
- третій рік — 30%.
За наведеним прикладом фактичний щомісячний платіж працівника становитиме:
- близько 11,3 тис. грн на другий рік;
- близько 9,9 тис. грн на третій рік.
Загалом за три роки Укрзалізниця може компенсувати понад 220 тис. грн, включаючи допомогу на перший внесок та частину щомісячних платежів.
Які умови участі у програмі
Є у допомоги і додаткові умови. Перша — на момент її надання людина має пропрацювати в компанії не менше трьох років. Друга — якщо людина звільняється, Укрзалізниця припиняє фінансову підтримку і надалі обслуговуванням кредиту колишній працівник займається вже самостійно.
