УЗ платитиме частину іпотеки за працівників — скільки грошей можна зекономити

Наразі це пілотний проєкт, який попередньо розрахований на 3 роки

Укрзалізниця спільно з Ощадбанком запустила нову модель підтримки працівників, яка передбачає часткову компенсацію житлових кредитів. Програма поширюється на співробітників компанії зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які оформлюють пільгову іпотеку «єОселя» в Ощадбанку. Йдеться про компенсацію 70% першого внеску та 70% щомісячного платежу у перший рік іпотеки.

Про це повідомляє ЛУН.

Як працюватиме програма

Підтримка від Укрзалізниці передбачена на двох рівнях:

компенсація 20% першого внеску за кредитом;

часткове покриття щомісячних платежів протягом трьох років.

Компенсація першого внеску діятиме за умови, що вартість житла не перевищує 2 млн грн, а сам внесок становить 30% вартості квартири.

Також у компанії повідомили, що в майбутньому можуть запровадити ще одну опцію — часткову оплату авансу ще до підписання іпотечного договору.

Скільки може заощадити працівник

У ЛУН підрахували орієнтовні витрати на прикладі квартири вартістю 2 млн грн, придбаної у кредит на 20 років під 7% річних.

За таких умов перший внесок становить 600 тис. грн. Із цієї суми:

120 тис. грн компенсує Укрзалізниця;

420 тис. грн — Мінсоцполітики.

Таким чином, працівник сплачуватиме власними коштами лише 60 тис. грн.

Якими будуть щомісячні платежі

Сума кредиту в такому прикладі становить 1,4 млн грн. За даними Ощадбанку, щомісячний платіж при ставці 7% річних складатиме приблизно 14,1 тис. грн.

Упродовж першого року:

близько 1,4 тис. грн компенсуватиме Укрзалізниця;

приблизно 9,9 тис. грн — Мінсоцполітики.

У результаті працівник Укрзалізниці зі статусом ВПО фактично сплачуватиме близько 2,8 тис. грн на місяць.

На другий і третій роки компенсацію щомісячних платежів забезпечуватиме лише Укрзалізниця.

Передбачено такі обсяги підтримки:

другий рік — 20% щомісячного платежу;

третій рік — 30%.

За наведеним прикладом фактичний щомісячний платіж працівника становитиме:

близько 11,3 тис. грн на другий рік;

близько 9,9 тис. грн на третій рік.

Загалом за три роки Укрзалізниця може компенсувати понад 220 тис. грн, включаючи допомогу на перший внесок та частину щомісячних платежів.

Які умови участі у програмі

Є у допомоги і додаткові умови. Перша — на момент її надання людина має пропрацювати в компанії не менше трьох років. Друга — якщо людина звільняється, Укрзалізниця припиняє фінансову підтримку і надалі обслуговуванням кредиту колишній працівник займається вже самостійно.

