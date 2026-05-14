Євросоюз визначився, що робити з українськими біженцями наступного року

Українцям, які вже кілька років проживають у країнах ЄС, радять переходити з режиму тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.

ЄС планує продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців ще на один рік до березня 2028 року.

Про це спеціальна посланниця Європейського Союзу з питань українців Ільва Йоганссон заявила в інтерв’ю українськомовному відеоподкасту DW «Вас викликає Брюссель».

«З огляду на поточну ситуацію, я думаю, що від Єврокомісії надійде пропозиція продовжити його ще на один рік — до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени ЄС із цим погодяться», — сказала Йоганссон.

У ЄС обговорюють майбутнє тимчасового захисту для українців

За словами спецпосланниці, країни-члени ЄС наразі обговорюють спільний підхід до подальшого функціонування механізму тимчасового захисту для українців.

«На мій погляд, схоже, що ми прийдемо до продовження тимчасового захисту, можливо, з деякими незначними корективами, але загалом — ще на один рік», — зазначила Йоганссон.

Вона також повідомила, що очікує на відповідну пропозицію від Єврокомісії «доволі скоро», оскільки держави-члени ЄС готові підтримати це рішення.

У ЄС не очікують швидкого завершення війни

Йоганссон наголосила, що в Євросоюзі розуміють занепокоєння українців щодо того, що відбуватиметься після березня 2027 року. За її словами, такий підхід пов’язаний із тим, що війна триває, а перспектив швидкої мирної угоди чи сталого припинення вогню наразі немає.

«Ми не бачимо мирної угоди в найближчому майбутньому. І тому люди, звісно, повинні розуміти, що відбуватиметься далі», — сказала вона.

Українцям радять переходити на інші підстави для проживання

Водночас спецпосланниця вважає, що українцям, які вже кілька років проживають у країнах ЄС, варто поступово переходити з режиму тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.

«Я не вважаю хорошою ідеєю залишатися під тимчасовим захистом п’ять-шість років. Слід переходити на іншу, більш відповідну правову основу», — заявила Йоганссон.

Механізм тимчасового захисту ЄС активували у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він надає українцям право проживати, працювати та навчатися в країнах ЄС. Наразі цим статусом користуються понад 4 млн українців.

Як свідчать дані дослідження Центру економічної стратегії, найвищий рівень бажання повернутися до України серед біженців, які залишили країну через бойові дії, а найнижчий — серед молодих людей. За розрахунками експертів, після закінчення війни до України повернуться 1,3−2,2 млн біженців:

оптимістичний сценарій — повернуться 2,2 млн українців, залишаться за кордоном — 2,1 млн біженців (без урахування рф та білорусі);

середній сценарій — повернуться 1,6 млн біженців, а 2,7 млн залишаться за кордоном;

песимістичний сценарій — повернуться лише 1,3 млн українців, а за кордоном залишаться 3,0 млн.

