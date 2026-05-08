Що впливає на зарплату українського IT-спеціаліста в 2026 році Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Найвищі середні зарплати в українському IT отримують керівні технічні ролі

Середня зарплата в Україні у 2026 році оцінюється приблизно у 28 тис. грн на місяць, або близько 680 доларів. Водночас медіанний дохід в IT-секторі залишається у кілька разів вищим. Найвищі середні зарплати в українському IT отримують фахівці на керівних технічних посадах — ті, хто відповідає за технологічну стратегію та розвиток компаній.

Досвід більше не є єдиним критерієм

Досвід роботи залишається одним із ключових чинників, які впливають на рівень доходу. Однак сам по собі він уже не гарантує високої зарплати.

Сьогодні рівень компенсації в IT залежить одразу від кількох факторів — знання англійської мови, спеціалізації, типу компанії, комунікаційних навичок та формату роботи.

Англійська мова підвищує ринкову вартість

Знання англійської на рівні Upper-Intermediate або Advanced часто автоматично підвищує ринкову вартість спеціаліста на 300−500 доларів навіть для middle-рівня.

Причина полягає в тому, що міжнародні команди та іноземні замовники зазвичай пропонують вищі зарплати й кращі умови праці. Без англійської доступ до таких вакансій суттєво обмежується.

Спеціалізація та технології

Не всі професії в IT оплачуються однаково. Наприклад, React-розробник, QA Manual (ручне тестування) і Data Engineer (фахівець із системами обробки даних) можуть мати абсолютно різні зарплатні діапазони. Чим складніший напрям і чим менше сильних кандидатів на ринку — тим вища ставка.

Тип компанії

Важливу роль відіграє і місце роботи:

аутсорсингові компанії часто мають стабільний потік проєктів і вакансій;

продуктові компанії зазвичай пропонують вищі зарплати, бонуси, медичне страхування та довшу перспективу росту;

стартапи несуть більше ризиків, зате можуть давати частку в бізнесі або опціони.

Soft skills

Технічних знань уже недостатньо. Уміння вести комунікацію, презентувати свої рішення, брати відповідальність і розуміти бізнес-завдання дедалі частіше визначає різницю між зарплатою 2500 і 4 тис.+ доларів. Компаніям потрібні не просто виконавці, а люди, які вміють працювати в команді та рухати продукт уперед.

Локація та remote-робота

Регіон усе ще впливає на рівень пропозицій: Київ, Львів чи міжнародні хаби часто дають вищі ставки. Водночас дистанційний формат фактично стер частину географічних бар’єрів. Сьогодні можна жити в Луцьку чи Ужгороді та працювати на київську або закордонну компанію з відповідною зарплатою.

Портфоліо важливіше за диплом

Для багатьох роботодавців реальні кейси важливіші за формальну освіту. Профіль на GitHub із власними проєктами, внески в open-source, готові продукти чи сильне портфоліо часто переконують рекрутера швидше, ніж диплом університету.

Детальніше про те, скільки заробляють ІТ-спеціалісти в 2026 році, розповідаємо в статті «Зарплати айтівців у 2026: скільки платять».

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що якщо в 2023 році досвідчені розробники могли розраховувати на зростання доходів, то станом на 2026 рік рівень зарплат у більшості категорій суттєво знизився. Єдиною стабільною залишається одна категорія — початківці з досвідом до одного року. Їхня медіанна зарплата зберігається на рівні $500.

Також ми писали , що із початку 2026 року до середини квітня на платформі Djinni найняли майже 2,3 тис. кандидатів. Щонайменше половина кандидатів, найнятих у 2026 році, отримали офер після 8−35 контактів із рекрутерами. У 2025 році цей показник становив 10−40 контактів, а на початку 2024 року — 10−50. У середньому кандидати цього року надсилали близько 10 відгуків і отримували 4 пропозиції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.