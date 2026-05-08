Що впливає на зарплату українського IT-спеціаліста в 2026 році

Середня зарплата в Україні у 2026 році оцінюється приблизно у 28 тис. грн на місяць, або близько 680 доларів. Водночас медіанний дохід в IT-секторі залишається у кілька разів вищим. Найвищі середні зарплати в українському IT отримують фахівці на керівних технічних посадах — ті, хто відповідає за технологічну стратегію та розвиток компаній.
Досвід роботи залишається одним із ключових чинників, які впливають на рівень доходу. Однак сам по собі він уже не гарантує високої зарплати.
Сьогодні рівень компенсації в IT залежить одразу від кількох факторів — знання англійської мови, спеціалізації, типу компанії, комунікаційних навичок та формату роботи.
Англійська мова підвищує ринкову вартість
Знання англійської на рівні Upper-Intermediate або Advanced часто автоматично підвищує ринкову вартість спеціаліста на 300−500 доларів навіть для middle-рівня.
Причина полягає в тому, що міжнародні команди та іноземні замовники зазвичай пропонують вищі зарплати й кращі умови праці. Без англійської доступ до таких вакансій суттєво обмежується.
Спеціалізація та технології
Не всі професії в IT оплачуються однаково. Наприклад, React-розробник, QA Manual (ручне тестування) і Data Engineer (фахівець із системами обробки даних) можуть мати абсолютно різні зарплатні діапазони. Чим складніший напрям і чим менше сильних кандидатів на ринку — тим вища ставка.
Тип компанії
Важливу роль відіграє і місце роботи:
аутсорсингові компанії часто мають стабільний потік проєктів і вакансій;
продуктові компанії зазвичай пропонують вищі зарплати, бонуси, медичне страхування та довшу перспективу росту;
стартапи несуть більше ризиків, зате можуть давати частку в бізнесі або опціони.
Soft skills
Технічних знань уже недостатньо. Уміння вести комунікацію, презентувати свої рішення, брати відповідальність і розуміти бізнес-завдання дедалі частіше визначає різницю між зарплатою 2500 і 4 тис.+ доларів. Компаніям потрібні не просто виконавці, а люди, які вміють працювати в команді та рухати продукт уперед.
Локація та remote-робота
Регіон усе ще впливає на рівень пропозицій: Київ, Львів чи міжнародні хаби часто дають вищі ставки. Водночас дистанційний формат фактично стер частину географічних бар’єрів. Сьогодні можна жити в Луцьку чи Ужгороді та працювати на київську або закордонну компанію з відповідною зарплатою.
Портфоліо важливіше за диплом
Для багатьох роботодавців реальні кейси важливіші за формальну освіту. Профіль на GitHub із власними проєктами, внески в open-source, готові продукти чи сильне портфоліо часто переконують рекрутера швидше, ніж диплом університету.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що якщо в 2023 році досвідчені розробники могли розраховувати на зростання доходів, то станом на 2026 рік рівень зарплат у більшості категорій суттєво знизився. Єдиною стабільною залишається одна категорія — початківці з досвідом до одного року. Їхня медіанна зарплата зберігається на рівні $500.
Також ми писали, що із початку 2026 року до середини квітня на платформі Djinni найняли майже 2,3 тис. кандидатів. Щонайменше половина кандидатів, найнятих у 2026 році, отримали офер після 8−35 контактів із рекрутерами. У 2025 році цей показник становив 10−40 контактів, а на початку 2024 року — 10−50. У середньому кандидати цього року надсилали близько 10 відгуків і отримували 4 пропозиції.