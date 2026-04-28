50% айтівців бояться втратити роботу (інфографіка) Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

Технічні фахівці в частіше побоюються втрати роботи, ніж нетехнічні

Понад половина айтівців бояться втратити роботу. Водночас лише 5% респондентів зазначили, що втратили роботу через заміну їхніх функцій штучним інтелектом.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Рівень зайнятості

Наразі 82% ІТ-фахівців в Україні та 77% за кордоном мають роботу (одну або кілька). Водночас 16% в Україні та 21% за кордоном перебувають у пошуку роботи.

В Україні рівень зайнятості перевищує 90% серед таких спеціалізацій:

Security — 100%;

SysAdmin / Infrastructure Engineer — 98%;

DevOps / SRE — 93%;

AI / ML / Data Engineering — 92%.

Найчастіше роботу шукають фахівці у сферах:

Game / Level Design — 39%;

Graphic / Motion / Web Design — 39%;

Artist / Animator — 33%;

UI/UX та Product Design — 31%;

Sales / BizDev — 33%.

Серед ІТ-фахівців за кордоном найвищий рівень зайнятості спостерігається у сферах AI/ML (91%), DevOps/SRE (89%) та серед керівних позицій (87%). Водночас найчастіше шукають роботу спеціалісти з UI/UX і Product Design (44%), HR/L&D (32%) та Project/Product Management (30%).

За кордоном порівняно з 2025 роком знизився рівень зайнятості серед аналітиків.

Зайнятість за спеціалізаціями. dou.ua

Ситуація за рівнями фахівців

В Україні найвищий рівень зайнятості мають фахівці рівня Lead+ (87%) і спеціалісти без формального тайтла (також 87%). Для Senior, Middle та Junior рівнів цей показник становить 79−81%.

За кордоном різниця відчутніша: серед Lead+ зайняті 86%, тоді як серед інших рівнів 71−73%.

За рік ситуація для Senior за кордоном погіршилася: рівень зайнятості знизився з 81% до 73%, а частка тих, хто шукає роботу, зросла з 16% до 23%. В Україні водночас зросла частка Middle-фахівців, які перебувають у пошуку роботи.

Зайнятість за тайтлами. dou.ua

Звільнення

Протягом останнього року 37% ІТ-фахівців в Україні та 39% за кордоном залишали компанії. Це дещо менше, ніж у 2025 році.

В Україні найчастіше змінювали або втрачали роботу представники таких напрямів:

Sales / BizDev — 61%;

Artist / Animator — 54%;

Marketing / SEO — 53%;

Graphic / Motion / Web Design — 52%;

UI/UX та Product Design — 51%;

Comms / PR / Brand / SMM — 50%.

За кордоном найвищі показники — у сферах Marketing / SEO (65%), UI/UX і Product Design (56%), HR / L&D (53%).

Частка тих, хто йшов з роботи за останній рік. dou.ua

Порівняно з 2025 роком, цього року розробники рідше залишали поточне місце роботи як в Україні, так і за кордоном.

І в Україні, і за кордоном найчастіше йшли з роботи протягом останнього року сеньйори та мідли. Натомість спеціалісти з тайтлом Lead+ і ті, у кого немає тайтла, робили це рідше.

В Україні ініціатива звільнення розподіляється майже порівну: звільнення з ініціативи компанії (45%) і власна ініціатива фахівця (46%) мають близькі частки. Айтівці за кордоном дещо частіше вказували, що компанія їх звільнила (50%), ніж що вони пішли з власної ініціативи (40%).

Фахівці з напрямів AI / ML / DS / Data Engineering, Analyst, DevOps / SRE, HR / L&D суттєво частіше залишали компанії за власною ініціативою, ніж за рішенням роботодавця.

В Україні розробники, які становлять найбільшу частку вибірки, дещо частіше повідомляли про звільнення з ініціативи компанії (49%), ніж про власне рішення піти (39%). Схожа ситуація і серед тестувальників: 45% були звільнені компанією, тоді як 42% залишили роботу за власною ініціативою. За кордоном — схожі тенденції для цих спеціалізацій.

Айтівці всіх рівнів, окрім Senior, в Україні дещо частіше залишали роботу за власною ініціативою, ніж за рішенням компанії. Натомість серед сеньйорів 54% випадків припадали на звільнення з ініціативи компанії, а 36% — на вихід за власною ініціативою.

Серед айтівців за кордоном ситуація інша: тільки фахівці рівня Lead+ частіше самі йшли з компаній, а всіх інших частіше звільняли роботодавці.

Найпоширенішими причинами звільнень з боку компаній стали оптимізація (38%) і складна фінансова ситуація (32%). Рідше серед причин називали завершення проєкту (20%). Порівняно з 2025 роком, айтівці частіше вказують оптимізацію та завершення проєктів як причини звільнення.

Впровадження ШІ поки що не стало масовою причиною звільнень: лише 5% респондентів зазначили, що втратили роботу через те, що їхню роль замінив ШІ.

Найпоширеніші причини звільнень. dou.ua

Айтівці, які залишали компанії з власної ініціативи, найчастіше робили це через перехід на роботу з кращими умовами (44%) або відсутність кар’єрних перспектив на поточному місці (41%).

Порівняно з 2025 роком, перехід на кращі умови стали називати частіше. Натомість такі мотиви, як відсутність професійного розвитку, відсутність підвищення зарплати чи бонусів, а також втома, вигоряння або сабатікал, згадуються рідше.

Найпоширеніші причини звільнень. dou.ua

Очікування та настрої

Кожен другий айтівець в Україні (51%) побоюється втратити роботу. Серед айтівців за кордоном таких 57%. За рік показники не змінились.

Як і торік, технічні фахівці в Україні частіше побоюються втрати роботи, ніж нетехнічні, до того ж цей розрив зріс: 52% проти 41%.

В Україні найчастіше хвилюються через втрату роботи представники таких спеціалізацій:

Sales / BizDev (59%);

Comms / PR / Brand / SMM (58%);

QA / AQA / SDET / QC (58%);

Game / Level Design (58%);

Artist / Animator (58%) і Software Engineer (56%).

Більш позитивні настрої мають фахівці з Security (50% не бояться втратити роботу), AI / ML / DS / Data Engineering (41%), Leadership (41%) та аналітики (37%).

Серед айтівців за кордоном розробники частіше за інших побоюються втрати роботи — 59%. Водночас загальний рівень занепокоєння тут високий у всіх спеціалізаціях: у кожній із них понад половина респондентів через це хвилюється.

Кожен другий айтівець в Україні побоюється втратити роботу. dou.ua

