Купівля квартири в Польщі: на що звернути увагу

За даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS) орендна плата за житло в Польші і надалі зростатиме. То ж один із варіантів для українців, які планують осісти в цій країні або інвестувати в цю країну — це купівля житла.
Але процес придбання житла вимагає детального ознайомлення з низкою нюансів,
пише vechirniy.kyiv.
Ця країна залишається одним із найпривабливіших напрямків переїзду або інвестування. Стабільна економіка, зрозуміле законодавство та близькість до України роблять її комфортною як для життя, так і для купівлі нерухомості.
на польському ринку нерухомості спостерігаються помітні зміни. Хоча ціни на квартири залишаються високими, власники нерухомості дедалі частіше йдуть на поступки і готові знижувати ціну.
Попри те, що ціни на житло все ще дуже високі, продавці час від часу погоджуються на знижки, які можуть сягати до 10%. Ринок пропонує багато квартир, тому власники прагнуть швидше реалізувати нерухомість, підвищуючи готовність знижувати вартість.
Згідно з даними видання «Rzeczpospolita», ціни на нові квартири в 2025 році були такі:
у Варшаві середня вартість квадратного метра становить близько 18 000 злотих,
Кракові — приблизно 16 700 зл./кв.м,
Вроцлаві — 14 700 зл./кв.м,
Познані — трохи менше 13 600 зл./кв.м,
а у містах Верхньосілезько-Заглембської агломерації — близько 11 400 зл./кв.м
