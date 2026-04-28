Купівля квартири в Польщі: на що звернути увагу Сьогодні 13:03 — Нерухомість

Купівля квартири в Польщі: на що звернути увагу

За даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS) орендна плата за житло в Польші і надалі зростатиме. То ж один із варіантів для українців, які планують осісти в цій країні або інвестувати в цю країну — це купівля житла.

Але процес придбання житла вимагає детального ознайомлення з низкою нюансів, пише vechirniy.kyiv

Ця країна залишається одним із найпривабливіших напрямків переїзду або інвестування. Стабільна економіка, зрозуміле законодавство та близькість до України роблять її комфортною як для життя, так і для купівлі нерухомості.

Але передусім потрібно оцінити базові параметри об’єкта, які формують його цінність:

Локація та місто. Великі міста, такі як Варшава чи Краків, мають вищі ціни, але й більший попит на оренду. У менших містах житло дешевше, але прибутковість може бути нижчою.

Тип ринку. Первинне житло часто дешевше на етапі будівництва, проте потребує очікування. Вторинний ринок дозволяє заселитися одразу.

Інфраструктура. Наявність транспорту, магазинів, шкіл і бізнес-центрів безпосередньо впливає на комфорт життя та ліквідність квартири

Стан житла. Квартири з ремонтом і меблями дозволяють швидко почати здавати їх в оренду без додаткових вкладень.

Перспектива зростання. Райони, що активно розвиваються, можуть суттєво підвищити вартість нерухомості через кілька років.

Фінансова сторона покупки

Бюджет та додаткові витрати. Окрім вартості квартири, є податки, нотаріальні послуги та оформлення документів.

Можливість іпотеки. Для іноземців вона доступна за певних умов, зокрема при наявності доходу та дозволу на проживання. Про це ми детально писали у статті:

Податки. На вторинному ринку потрібно сплатити близько 2% від вартості житла

Витрати на утримання. Комунальні платежі, обслуговування будинку та інші регулярні витрати.

Потенційний дохід. У великих містах оренда може приносити 5−7% річних, що робить інвестицію доволі привабливою.

Ретельний аналіз цих факторів допоможе не лише вигідно купити квартиру, а й отримати максимальну користь від інвестиції.

Покупка для іноземців

Процедура купівлі квартири в Польщі досить прозора, але має свої нюанси. Спочатку обирається об’єкт, після чого проводиться юридична перевірка документів.

Потім укладається попередній договір, а фінальним етапом є підписання основного договору у нотаріуса та реєстрація права власності.

Важливо також підготувати необхідні документи, зокрема закордонний паспорт, PESEL та підтвердження легальності коштів. При правильному підході весь процес проходить швидко та без зайвих труднощів.

Раніше Finance.ua писав , що на польському ринку нерухомості спостерігаються помітні зміни. Хоча ціни на квартири залишаються високими, власники нерухомості дедалі частіше йдуть на поступки і готові знижувати ціну.

Попри те, що ціни на житло все ще дуже високі, продавці час від часу погоджуються на знижки, які можуть сягати до 10%. Ринок пропонує багато квартир, тому власники прагнуть швидше реалізувати нерухомість, підвищуючи готовність знижувати вартість.

Згідно з даними видання «Rzeczpospolita», ціни на нові квартири в 2025 році були такі:

у Варшаві середня вартість квадратного метра становить близько 18 000 злотих,

Кракові — приблизно 16 700 зл./кв.м,

Вроцлаві — 14 700 зл./кв.м,

Познані — трохи менше 13 600 зл./кв.м,

а у містах Верхньосілезько-Заглембської агломерації — близько 11 400 зл./кв.м

