Оренда з тваринами: де в Україні найлегше знайти pet-friendly квартиру

Орендодавці дедалі більше адаптуються до попиту, і шанси знайти житло з улюбленцем у певних областях помітно зростають

Пошук житла для власників домашніх улюбленців залишається одним із найскладніших завдань під час переїзду. Абсолютним лідером за кількістю оголошень, де дозволено проживання з тваринами, залишається Київська область. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири тут у березні 2026 року становить 13 тис. грн.

Про це свідчать дані « OLX Нерухомість ».

Ринок pet-friendly оренди в Україні поступово відкривається: більшість регіонів наростили кількість таких пропозицій за рік, а майже 60% оголошень дозволяють заселитися і з собакою, і з котом. Загальна тенденція свідчить про те, що орендодавці дедалі більше адаптуються до попиту, і шанси знайти житло з улюбленцем у певних областях помітно зростають.

В яких областях найбільше pet-friendly пропозицій

Також орендодавці відкриті до здачі житла людям з тваринами у Івано-Франківській області — 2 місце за кількістю оголошень у березні 2026, медіанна вартість при цьому становить 15,3 тис. грн.

Також орендодавці відкриті до здачі житла людям з тваринами у Івано-Франківській області — 2 місце за кількістю оголошень у березні 2026, медіанна вартість при цьому становить 15,3 тис. грн.

Медіанні ціни на pet-friendly житло в інших регіонах:

Вінницька область: 13,5 тис. грн;

Рівненська область: 12 тис. грн;

Хмельницька область: 10 тис. грн;

Черкаська область: 9,5 тис. грн;

Полтавська область: 8,8 тис. грн;

Одеська область: 8 тис. грн;

Дніпропетровська область: 6 тис. грн.

Найнижчі ціни на оренду з улюбленцями зафіксовані у прифронтових регіонах: у Херсонській (4 тис. грн) та Харківській (4,2 тис. грн) областях. Водночас саме тут кількість таких оголошень є мінімальною.

Які області в лідерах за зростанням

Найбільший стрибок лояльності орендодавців зафіксовано на Сумщині: кількість відповідних оголошень зросла на 166% проти березня 2025 року. Позитивну динаміку також продемонстрували Київська (+64%), Рівненська (+42%) та Чернігівська (+32%) області.

Натомість у деяких регіонах спостерігається зворотна тенденція. Суттєве скорочення pet-friendly пропозицій відбулося на Закарпатті (-67%), Херсонщині (-64%) та Запоріжжі (-58%).

Яким домашнім улюбленцям раді найбільше

Якщо аналізувати всі pet-friendly оголошення на платформі, то майже у 60% з них орендодавці готові заселити людей і з собаками, і з котами. Це найпоширеніший формат у більшості регіонів. Найбільше таких пропозицій у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях.

Також цікаво, що оголошень лише для господарів собак по Україні більше, ніж лише для господарів котів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в українському інформаційному просторі активно поширюють новини про нібито нові штрафи для власників квартир, які здають житло в оренду. Після хвилі гучних заголовків у різних медіа, ми вирішили з’ясувати, чи відповідає ця інформація дійсності та звернулися за офіційним коментарем до голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, народної депутатки Олени Шуляк.

З її слів, жодних нових штрафів для орендодавців у парламенті зараз не розглядають. Натомість реальна дискусія стосується зниження податкового навантаження, легалізації ринку оренди та створення прозорих правил для власників житла й орендарів.

