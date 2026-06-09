Рада знизила податок на оренду житла з 18% до 5%

«На мою думку, це один із тих випадків, коли менша ставка податку може дати кращий результат для держави. Зниження ставки до 5% має створити стимули працювати легально, укладати офіційні договори та сплачувати податки».
Що це означатиме для ринку оренди
На думку Шуляк, від нововведення можуть виграти всі учасники ринку:
орендодавці отримають простіші та зрозуміліші правила оподаткування,
орендарі — кращий захист своїх прав завдяки офіційним договорам,
держава — більш прозорий ринок та додаткові надходження до бюджету.
Водночас вона наголосила, що для успішного впровадження змін недостатньо лише ухвалити закон. Важливу роль має відіграти інформаційна кампанія, яка пояснить громадянам нові правила та можливості. На її думку, без належного інформування ринок також поступово виходитиме з тіні, але значно повільніше.
Раніше ми розповідали, як легально здавати житло в оренду та не отримати штраф.