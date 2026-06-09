Рада знизила податок на оренду житла з 18% до 5% Сьогодні 16:12 — Нерухомість

Багатоповерховий будинок

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 15111-д, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для громадян, що офіційно здають нерухомість в оренду.

З 1 січня 2027 року ПДФО для таких орендодавців планують зменшити з 18% до 5%. Ініціатори змін вважають, що це допоможе вивести значну частину ринку оренди з тіні та збільшити податкові надходження.

Про це повідомила голова комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Чому вирішили знизити податок

Нинішнє податкове навантаження є однією з причин, через які багато власників житла не оформлюють орендні відносини офіційно та не декларують отримані доходи.

За її словами, зниження ставки до 5% має створити стимули для легальної роботи ринку, укладання офіційних договорів та сплати податків.

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«На мою думку, це один із тих випадків, коли менша ставка податку може дати кращий результат для держави. Зниження ставки до 5% має створити стимули працювати легально, укладати офіційні договори та сплачувати податки».

Що це означатиме для ринку оренди

На думку Шуляк, від нововведення можуть виграти всі учасники ринку:

орендодавці отримають простіші та зрозуміліші правила оподаткування,

орендарі — кращий захист своїх прав завдяки офіційним договорам,

держава — більш прозорий ринок та додаткові надходження до бюджету.

Водночас вона наголосила, що для успішного впровадження змін недостатньо лише ухвалити закон. Важливу роль має відіграти інформаційна кампанія, яка пояснить громадянам нові правила та можливості. На її думку, без належного інформування ринок також поступово виходитиме з тіні, але значно повільніше.

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