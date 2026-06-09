Скільки коштують новобудови Львова у червні 2026 року Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Скільки коштують новобудови Львова у червні 2026 року

Як пише портал нерухомості ЛУН, у Львові зросла вартість житла на первинному ринку нерухомості.

Середня ціна квадратного метра в новобудовах комфорт-класу наразі становить 57,5 тис. грн (1280 дол.), що на 18% більше, ніж рік тому, пише УНІАН.

«Ціни на житло від забудовників у Львові зростають. За останні пів року вартість у доларах зросла на 8−9%. Інтерес інвесторів підтримує попит на житло в західних регіонах», — ідеться в повідомленні.

Бізнес-клас

Середня вартість житла становить 68,3 тис. грн (1 520 дол.) за квадратний метр. Таким чином, за останній рік цей сегмент додав 16%.

Де найдорожче

Найдорожчим районом Львова залишається Галицький. Тут медіанна стартова ціна квадратного метра на первинному ринку становить 121 тис. грн. (2 690 дол.)

На другому місці за вартістю — Личаківський район, де забудовники пропонують житло за медіанною ціною 75,7 тис. грн (1 690 дол.) за квадратний метр.

Трійку найдорожчих районів замикає Франківський із показником 72,3 тис. грн (1 610 дол.) за «квадрат».

У більш доступному ціновому сегменті перебувають Залізничний та Сихівський райони. Тут медіанні стартові ціни становлять 63,1 тис. грн (1 410 дол.) та 62,3 тис. грн (1 390 дол.) за квадратний метр відповідно.

Найдешевші новобудови

Серед районів Львова наразі найдешевші варіанти зафіксовані у Шевченківському районі. Тут квадратний метр житла від забудовників коштує в середньому 61 тис. грн, або 1 360 дол. за кв. м.

беззаперечним лідером за обсягом угод з нерухомістю сьогодні є Львів. Як Раніше Finance.ua писав, щобеззаперечним лідером за обсягом угод з нерухомістю сьогодні є Львів. Як розповів співзасновник сайту «Енциклопедія новобудов» Денис Шульга, саме він, за словами фахівця, став флагманом ринку, хоча ціни там суттєво завищені.

Попит підтримують переважно жителі області та західних регіонів, які прагнуть переїхати у велике місто з перспективами. Зростання вартості житла на первинному ринку Львова пояснюється кількома основними факторами, серед яких масове переселення до західних регіонів, інфляція та подорожчання будівництва, обмежена кількість нових проєктів та привабливість для інвесторів.

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