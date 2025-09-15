У якому місті України зараз найважче продати та купити нерухомість Сьогодні 09:39 — Нерухомість

У якому місті України зараз найважче продати та купити нерухомість

Ринок житла в Україні переживає непрості часи, і динаміка угод у різних регіонах суттєво відрізняється. Проте експерти кажуть, що найгірша ситуація нині в Харкові — саме там укладається найменша кількість угод.

Про це повідомив співзасновник сайту «Енциклопедія новобудов» Денис Шульга у коментарі УНН

Що відбувається з ринком нерухомості у Харкові

За словами Дениса Шульги, там ринок фактично «заморозився» ще на початку повномасштабної війни, і угоди відбуваються вкрай рідко. Подібні проблеми спостерігаються у:

Херсоні,

Запоріжжі,

Миколаєві,

Дніпрі.

Там активність покупців і продавців залишається дуже низькою.

Де ситуація протилежна

Натомість в Одесі ринок демонструє більшу динаміку, а найбільший потенціал, на думку експерта, має Київ. У столиці формується відкладений попит: покупці не поспішають укладати угоди не через нестачу коштів, а через очікування стабільності.

«Як тільки ситуація нормалізується, Київ може різко „вистрілити“ і стати номером один», — прогнозує Шульга.

Однак беззаперечним лідером за обсягом угод сьогодні є Львів. Саме він, за словами фахівця, став флагманом ринку, хоча ціни там суттєво завищені. Попит підтримують переважно жителі області та західних регіонів, які прагнуть переїхати у велике місто з перспективами.

Квартири в новобудовах Львова: які ціни у серпні 2025 року

У новобудовах Львова середня ціна за квадратний метр складає понад 57 000 гривень. Найвищі ціни на квартири в новобудовах спостерігаються у Личаківському та Франківському районах.

Зростання вартості житла на первинному ринку Львова пояснюється кількома основними факторами, серед яких масове переселення до західних регіонів, інфляція та подорожчання будівництва, обмежена кількість нових проєктів та привабливість для інвесторів.

Восени традиційно спостерігається пожвавлення: зростає кількість покупців, збільшується вибір квартир, а разом із цим підтягуються й ціни. У цей час продавці намагаються максимально скористатися підвищеним інтересом, адже конкуренція за кожен квадратний метр посилюється. Нагадаємо, ринок житла в Україні залежить від сезону. традиційно спостерігається пожвавлення: зростає кількість покупців, збільшується вибір квартир, а разом із цим підтягуються й ціни. У цей час продавці намагаються максимально скористатися підвищеним інтересом, адже конкуренція за кожен квадратний метр посилюється.

Натомість узимку ситуація кардинально змінюється. За словами експертів, попит слабшає, чимало охочих придбати житло відкладають рішення на пізніше. Утім, саме в цей період можна знайти цікаві пропозиції за нижчою ціною, ніж восени.

