Що є в маєтку Цукерберга за 23 млн доларів (фото)

Життю найбагатших людей світу завжди приділяється багато уваги. І справа не лише в ціні. Особливості архітектури, стилю життя, іміджу та, звичайно, інвестиційні стратегії варті того, щоб на них зупинитися і розглянути їх детально.

23 млн доларів готівкою віддав Марк Цукерберг за сучасний маєток у Вашингтоні. Площа його становить приблизно 1 400 кв. м.

Що там є

Всередині, окрім вітальні та кухні, є 5 спалень, 7,5 ванних. На прилеглій території передбачений басейн та баскетбольний майданчик.

Зовні будинок привертає увагу не лише розмірами, а й виразними димарями та виготовленою зі сланцю покрівлею з фронтонами.

Цікаво, що розташований будинок Цукерберга лише за 12 хв їзди від Білого дому. Через це деякі експерти роблять припущення, що придбання таке зроблено з метою своєрідного жесту пошани президенту Трампу. Але в компанії Цукерберга наголошують, що це просто дозволить Марку проводити в столиці більше часу.

Невідомо, чи буде Цукерберг проживати тут постійно, бо в Паль-Альто в нього вже членами родини заселений практично цілий район.

Мільярдер за 50,8 млн доларів викупив 11 особняків, розташованих поруч, об’єднав їх в компаунд, один перетворив в приватну школу та звів високу огорожу.

Вартість нерухомості кардинально змінилась. Справа не лише в ремонтах та благоустрої. Три будинки загалом знесли, а замість них звели нові поменше, але з бункерами. Вийшло таке собі невеличке фамільне містечко.

Ранчо

Окремо розповімо про ранчо Цукерберга. 2014 року мільярдер за суму понад 100 млн доларів придбав на Кауаї (Гаваї) ранчо Кулау, де почав розводити японську рогату худобу вагю та ангус.

Наразі цей маєток займає приблизно 600 га площі. Додатково включає і громадський пляж. Тут також зводиться бункер, але роботи ще не завершені.

