Новий сегмент ринку: дохідна нерухомість (тенденції 2025 року)

В 2025 році в країні продовжив активне формування новий сегмент ринку — ринок дохідної нерухомості. Наразі його формують апартаменти, котеджі, апарт-готелі та навіть багатоквартирні будинки, які проєктуються спеціально для здачі в коротко- чи довгострокову оренду.

Про це йдеться в дослідженні ЛУН

Особливість такої нерухомості — залучення професійної компанії, яка після здачі в експлуатацію керуватиме проєктом та забезпечить власнику юнітів пасивний дохід.

В 2025 році цей сегмент ринку розвивається в двох напрямках. Перший — дохідні будинки, які орієнтовані на довгострокову оренду. Другий — апарт-готелі, які орієнтовані на короткострокову оренду.

Портфельні інвестори поступово повертаються, і їхня активність протягом року зростає. Частина переходить у сегмент дохідної нерухомості — апартаменти, комерційні площі та орендні формати, які приваблюють прогнозованим грошовим потоком і передачею управління керуючій компанії.

Водночас повного переходу поки немає: у 2025 році більшість інвесторів комбінують формати, щоб диверсифікувати ризики та підвищити ефективність портфелів, розповів Олександр Островський, співзасновник LEV Development.

Щодо дохідних будинків, то в них інвесторам пропонуються квартири або апартаменти, які можна використовувати на власний розсуд: жити самому, здавати власноруч або передати в управління компанії, яка за певну винагороду буде опікуватись пошуком орендарів та вирішувати поточні питання експлуатації. Такий формат — не новина на ринку.

Ще до повномасштабного вторгнення деякі столичні девелопери позиціонували свої проєкти саме як «дохідний дім» чи «прибутковий будинок», обіцяючи інвесторам пасивний прибуток. Але тоді такий формат не набув широкого розповсюдження (на ринку були представлені одиничні проєкти здебільшого в столиці).

Зараз же свої об’єкти позиціонують як дохідні будинки девелопери Києва, Львова, Ужгорода, Одеси та інших міст. Проте все ж таки говорити, що цей сегмент ринку дохідної нерухомості активно зростає, поки передчасно.

Другий напрямок розвитку ринку дохідної нерухомості — апарт-готелі, які орієнтовані на короткострокову оренду. Саме цей формат є новим для України. По суті, він з’явився завдяки співпраці готельєрів і девелоперів, які раніше майже не взаємодіяли: готелі не продавали номери окремим покупцям, а девелопери не надто успішно розвивали обіцяні інвесторам «дохідні будинки».

Їх поєднання зробило формат апарт-готелів більш життєздатним: від готелів він отримав централізоване управління номерним фондом, а від житлових проєктів — можливість залучати кошти приватних інвесторів. І, як демонструє ринок, така співпраця виявилась вдалою — кількість пропозицій апарт-готелей зростає щороку.

Є ціла низка фундаментальних факторів які повинні бути виконані забудовником для того щоб мати реальну привабливість для інвесторів. Адже сучасні інвестори — це професійні бізнесмени із глибоким аналітичним знанням ринку та засад роботи капіталу. Вони оцінюють та порівнюють різні інвестиційні пропозиції. — Вікторія Байрак, керівник департаменту маркетингу та продажів будівельної компанії VD GROUP, керівник Invest Bukovel.

Наприкінці 2025 року в країні налічується 105 проєктів дохідної нерухомості — апарт-готелі, котеджні містечка та дохідні будинки. З них у 75 проєктах вже ведуться продажі.

Де розміщені

Переважна їх більшість, 57%, зводиться в курортних містечках Івано-Франківської області.

На другому місці за пропозицією — Львівська область, де зводять 20% таких проєктів.

Третє місце посідає Закарпатська область, в якій девелопери пропонують 9% від загальної кількості апарт-готелів. Тобто ці три регіони пропонують інвесторам 86% наявних проєктів дохідної нерухомості.

Зауважимо, що кількість пропозиції нерухомості такого формату щороку збільшується.

Якщо в 2023 в Україні стартувало лише 12 проєктів дохідної нерухомості, в 2024 кількість стартів збільшилась до 30, то в 2025 на ринок вже вивели 20 проєктів та ще 18 планують вивести до кінця року.

