Як працюватиме оренда з правом викупу — роз’яснення експертки

Оренда з викупом може стати одним із ключових інструментів житлової політики
Оренда житла з подальшим викупом може відкрити шлях до власного житла для українців, які не мають стартового капіталу. Водночас її впровадження потребує продуманої системи правил.
Про це розповіла оглядачка нерухомості Вікторія Берещак у коментарі Delo.ua.
За словами експертки, механізм, що передбачає закон «Про основні засади житлової політики», може стати реальною альтернативою іпотеки.
«Оренда з правом викупу має потенціал, але це складний механізм, дуже чутливий до дизайну його архітектури. Його головна перевага — можливість для домогосподарств без стартового капіталу поступово перейти до власності без класичної іпотеки з високими ризиками», — наголошує Берещак.
Фактично модель може працювати через довгострокові договори оренди на 10−20 років. Упродовж цього часу частина платежів зараховується в рахунок майбутнього викупу. До моменту повного розрахунку житло залишається в управлінні оператора.

Необхідні умови для успішної реалізації

За словами експертки, реалізація даної моделі фактично неможлива без кількох умов:
  • прозорі правила договорів — строки, формування ціни, захист від різких ринкових коливань;
  • фінансова інфраструктура: спеціальні фонди, аудит, гарантії збереження внесків та запуск пілотних проєктів перед масштабуванням.
«Без цього оренда з правом викупу ризикує залишитися красивою ідеєю на папері або бути використаною лише точково», — наголошує Вікторія Берещак.
Експерти вважають, що за умови правильної імплементації оренда з викупом може стати одним із ключових інструментів житлової політики, особливо в умовах війни, міграції та нестабільних доходів населення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент України Володимир Зеленський 12 лютого підписав Закон «Про основні засади житлової політики» (№ 4751-IX). Документ запроваджує нову модель державної житлової політики, яка передбачає розвиток соціального житла, цифровізацію черг і нові фінансові механізми для придбання або оренди житла.
Одним із інструментів, передбачених законом, є оренда з правом викупу. Йдеться про житло, яке після 10 років оренди можна буде оформити у власність. Скористатися таким правом дозволяється лише один раз.
Платежі, які орендар сплачуватиме протягом цього періоду, надходитимуть до спеціального револьверного фонду. Кошти з нього спрямовуватимуться на будівництво нового соціального житла.
За матеріалами:
Діло
НерухомістьОренда нерухомостіОренда житла
