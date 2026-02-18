Як працюватиме оренда з правом викупу — роз’яснення експертки Сьогодні 21:03 — Нерухомість

Оренда з викупом може стати одним із ключових інструментів житлової політики

Оренда житла з подальшим викупом може відкрити шлях до власного житла для українців, які не мають стартового капіталу. Водночас її впровадження потребує продуманої системи правил.

Про це розповіла оглядачка нерухомості Вікторія Берещак у коментарі Delo.ua.

За словами експертки, механізм, що передбачає закон «Про основні засади житлової політики», може стати реальною альтернативою іпотеки.

«Оренда з правом викупу має потенціал, але це складний механізм, дуже чутливий до дизайну його архітектури. Його головна перевага — можливість для домогосподарств без стартового капіталу поступово перейти до власності без класичної іпотеки з високими ризиками», — наголошує Берещак.

Фактично модель може працювати через довгострокові договори оренди на 10−20 років. Упродовж цього часу частина платежів зараховується в рахунок майбутнього викупу. До моменту повного розрахунку житло залишається в управлінні оператора.

Необхідні умови для успішної реалізації

За словами експертки, реалізація даної моделі фактично неможлива без кількох умов:

прозорі правила договорів — строки, формування ціни, захист від різких ринкових коливань;

фінансова інфраструктура: спеціальні фонди, аудит, гарантії збереження внесків та запуск пілотних проєктів перед масштабуванням.

«Без цього оренда з правом викупу ризикує залишитися красивою ідеєю на папері або бути використаною лише точково», — наголошує Вікторія Берещак.

Експерти вважають, що за умови правильної імплементації оренда з викупом може стати одним із ключових інструментів житлової політики, особливо в умовах війни, міграції та нестабільних доходів населення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що президент України Володимир Зеленський 12 лютого підписав Закон «Про основні засади житлової політики» (№ 4751-IX). Документ запроваджує нову модель державної житлової політики, яка передбачає розвиток соціального житла, цифровізацію черг і нові фінансові механізми для придбання або оренди житла.

Одним із інструментів, передбачених законом, є оренда з правом викупу . Йдеться про житло, яке після 10 років оренди можна буде оформити у власність. Скористатися таким правом дозволяється лише один раз.

Платежі, які орендар сплачуватиме протягом цього періоду, надходитимуть до спеціального револьверного фонду. Кошти з нього спрямовуватимуться на будівництво нового соціального житла.

