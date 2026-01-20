Оренда з правом викупу: що змінює закон про житлову політику Вчора 08:04 — Особисті фінанси

Після 10 років оренди житло можна буде оформити у власність, freepik.com

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики». Документ скасовує застарілий Житловий кодекс і запроваджує нові механізми доступу громадян до житла. Одним із інструментів, передбачених законом, є оренда з правом викупу.

Йдеться про житло, яке після 10 років оренди можна буде оформити у власність. Скористатися таким правом дозволяється лише один раз.

Як працюватиме оренда з викупом

Платежі, які орендар сплачуватиме протягом цього періоду, надходитимуть до спеціального револьверного фонду. Кошти з нього спрямовуватимуться на будівництво нового соціального житла.

До цього ж фонду зараховуватимуться платежі за соціальну оренду. Її розмір визначатиметься індивідуально для кожної родини та не перевищуватиме 30% сукупного доходу домогосподарства.

Револьверний фонд — це популярний фінансовий інструмент, який дозволяє отримати кошти на енергоефективні заходи. На відміну від фінансування з місцевих чи державних бюджетів, кошти револьверного фонду значно мобільніші: ними можна розпоряджатися не лише в межах одного фінансового року, а також уникнути додаткових бюрократичних обмежень у вигляді програми фінансування тощо.

Хто керуватиме соціальним житлом

Власниками соціального житла, яке надаватиметься в соціальну оренду, будуть територіальні громади. Закон передбачає створення двох типів операторів:

оператор соціального житла — муніципальна неприбуткова організація для підтримки вразливих груп;

оператор доступного житла — бізнес, що пропонуватиме оренду з викупом або продаж житла.

Аби житло стало справді доступним, законопроєкт пропонує інструменти його здешевлення: громади зможуть безкоштовно виділяти землю під забудову, надавати дешеві кредити або місцеві гарантії для їхнього залучення.

Очікується, що ухвалений закон не передбачає миттєвих змін для більшості громадян, однак формує основу для комплексної реформи житлової політики. Документ скасовує радянську модель регулювання, запроваджує нові інструменти доступу до житла та створює правове поле для подальших рішень уряду.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що аналітики ЛУН порівняли вартість оренди однокімнатних квартир із щомісячним платежем за державною програмою пільгового кредитування «єОселя». Результати показали, що в низці регіонів України сплата за іпотекою обходиться дешевше, ніж щомісяця віддавати гроші орендодавцю. Проте ситуація суттєво різниться залежно від області.

