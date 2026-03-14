Великодній кошик: скільки треба витратити на продукти в 2026 році (інфографіка)
Загальний рівень продовольчої інфляції в Україні становить 7,6% у річному вимірі. Напередодні Великодня традиційно очікується сезонне зростання цін на основні продукти святкового кошика.
Про це пише «Комерсант Український».
Вартість великоднього кошику у 2026 році
Яйця
Традиційно яйця є найбільш популярним святковим атрибутом у великодні дні.
Станом на 9 березня у супермаркетах середня ціна за десяток становить приблизно 79−87 грн.
Прогнозується зростання ціни на 10−15% через сезонне зниження виробництва та ажіотаж перед святом.
Мʼясо
На другому місці мʼясо та м’ясні вироби. Ціни на них постійно змінюються протягом року, враховуючи коливання курсу валют та вартість енергоносії і палива.
За даними моніторингу цін у великих торговельних мережах, вартість популярних позицій свинини становить:
- Грудинка: середня ціна — 232,00 грн.
- Свиняча шия: ціни варіюються в межах 250−280 грн залежно від мережі.
- Лопатка: у середньому 185−205 грн.
Середні ціни на курятину (за 1 кг)
Вартість м’яса птиці залишається найбільш стабільною, хоча акційні пропозиції дозволяють суттєво зекономити:
- Куряче філе: середня роздрібна ціна — 189,97 грн.
- Курячий фарш: 119,97 грн (філейний фарш дорожчий — 149,97 грн).
- Гомілка (охолоджена): акційні ціни в окремих мережах можуть опускатися до 77,00 грн.
Яловичина та ВРХ
Виробники м’яса ВРХ підвищили відпускні ціни на початку року (у січні зростання склало 4,9%), що продовжує тиснути на роздрібні ціни в березні.
Середня вартість яловичого гуляшу або лопатки в супермаркетах становить 290−340 грн/кг
На Великдень очікується несуттєве подорожчання свинини, яловичини та домашньої птиці.
Ковбаси
Зокрема, ціни на ковбасні вироби можуть зрости на 10−12%. Так станом на 9 березня домашня ковбаса вартує 500−750 грн/кг за копчену або запечену на дровах.
У супермаркетах свіжі свинячі ковбаски коштують близько 180−220 грн/кг.
Молочні продукти
Сир, вершкове масло та сметана можуть здорожчати на близько 3−5% через зростання витрат на енергоносії для переробних підприємств.
Орієнтовні ціни в супермаркетах:
- Сир кисломолочний (9%): середня ціна — 288,26 грн/кг.
- Сметана: 15% ~190 грн/кг, 20% (370г): ~ від 47 грн.
- Масло вершкове (180−200г): 73% (селянське): ~94−113 грн, 82% (екстра): ~127−155 грн.
Овочі та фрукти
Не обходиться сучасний святковий стіл без свіжих овочів та фруктів. Через вичерпання запасів у сховищах, перебої з електропостачання та витрати на їхнє зберігання, ціни на огірки, помідори та ранню зелень можуть зрости на 10−14%.
Зараз тепличні огірки продаються в межах від 125 до 170 гривень за кілограм. Помідори сьогодні коштують 120−140 грн/кг. Що стосується зелені, то молода цибуля всередньому коштує близько 69 грн за 100 грам. Кріп та петрушка вартують 30−60 гривень пучок.
Паска
Зросте ціна і на головний символ Великодня — паску та іншу випічку.
Торік випікання однієї паски вагою близько 1 кг вдома обходилося в середньому у 180−210 грн (залежно від кількості здоби та сухофруктів). Це було приблизно на 20−25% дорожче, ніж у 2024 році.
Цьогоріч вартість складників для пасок (борошно, цукор, сухофрукти), за прогнозами експертів, зросте на 5−10% ближче до квітня. Тобто спечена вдома великодня красуня обійдеться не менше, ніж у 240−250 грн.
Хоча цьогоріч виробники заспокоюють: різкого подорожчання продуктів не очікується. Водночас вони визнають — на ринок тиснуть одразу кілька факторів: зростання вартості енергоносіїв, палива та поступове подорожчання зерна.
