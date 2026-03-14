0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Великодній кошик: скільки треба витратити на продукти в 2026 році (інфографіка)

Особисті фінанси
27
Загальний рівень продовольчої інфляції в Україні становить 7,6% у річному вимірі. Напередодні Великодня традиційно очікується сезонне зростання цін на основні продукти святкового кошика.
Про це пише «Комерсант Український».
Вартість великоднього кошика у 2026 році, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Яйця

Традиційно яйця є найбільш популярним святковим атрибутом у великодні дні.
Станом на 9 березня у супермаркетах середня ціна за десяток становить приблизно 79−87 грн.
Прогнозується зростання ціни на 10−15% через сезонне зниження виробництва та ажіотаж перед святом.

Мʼясо

На другому місці мʼясо та м’ясні вироби. Ціни на них постійно змінюються протягом року, враховуючи коливання курсу валют та вартість енергоносії і палива.
За даними моніторингу цін у великих торговельних мережах, вартість популярних позицій свинини становить:
  • Грудинка: середня ціна — 232,00 грн.
  • Свиняча шия: ціни варіюються в межах 250−280 грн залежно від мережі.
  • Лопатка: у середньому 185−205 грн.

Середні ціни на курятину (за 1 кг)

Вартість м’яса птиці залишається найбільш стабільною, хоча акційні пропозиції дозволяють суттєво зекономити:
  • Куряче філе: середня роздрібна ціна — 189,97 грн.
  • Курячий фарш: 119,97 грн (філейний фарш дорожчий — 149,97 грн).
  • Гомілка (охолоджена): акційні ціни в окремих мережах можуть опускатися до 77,00 грн.

Яловичина та ВРХ

Виробники м’яса ВРХ підвищили відпускні ціни на початку року (у січні зростання склало 4,9%), що продовжує тиснути на роздрібні ціни в березні.
Середня вартість яловичого гуляшу або лопатки в супермаркетах становить 290−340 грн/кг
На Великдень очікується несуттєве подорожчання свинини, яловичини та домашньої птиці.

Ковбаси

Зокрема, ціни на ковбасні вироби можуть зрости на 10−12%. Так станом на 9 березня домашня ковбаса вартує 500−750 грн/кг за копчену або запечену на дровах.
У супермаркетах свіжі свинячі ковбаски коштують близько 180−220 грн/кг.

Молочні продукти

Сир, вершкове масло та сметана можуть здорожчати на близько 3−5% через зростання витрат на енергоносії для переробних підприємств.
Орієнтовні ціни в супермаркетах:
  • Сир кисломолочний (9%): середня ціна — 288,26 грн/кг.
  • Сметана: 15% ~190 грн/кг, 20% (370г): ~ від 47 грн.
  • Масло вершкове (180−200г): 73% (селянське): ~94−113 грн, 82% (екстра): ~127−155 грн.

Овочі та фрукти

Не обходиться сучасний святковий стіл без свіжих овочів та фруктів. Через вичерпання запасів у сховищах, перебої з електропостачання та витрати на їхнє зберігання, ціни на огірки, помідори та ранню зелень можуть зрости на 10−14%.
Зараз тепличні огірки продаються в межах від 125 до 170 гривень за кілограм. Помідори сьогодні коштують 120−140 грн/кг. Що стосується зелені, то молода цибуля всередньому коштує близько 69 грн за 100 грам. Кріп та петрушка вартують 30−60 гривень пучок.

Паска

Зросте ціна і на головний символ Великодня — паску та іншу випічку.
Торік випікання однієї паски вагою близько 1 кг вдома обходилося в середньому у 180−210 грн (залежно від кількості здоби та сухофруктів). Це було приблизно на 20−25% дорожче, ніж у 2024 році.
Цьогоріч вартість складників для пасок (борошно, цукор, сухофрукти), за прогнозами експертів, зросте на 5−10% ближче до квітня. Тобто спечена вдома великодня красуня обійдеться не менше, ніж у 240−250 грн.
Хоча цьогоріч виробники заспокоюють: різкого подорожчання продуктів не очікується. Водночас вони визнають — на ринок тиснуть одразу кілька факторів: зростання вартості енергоносіїв, палива та поступове подорожчання зерна.
За матеріалами:
Комерсант український
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems