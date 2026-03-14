Великодній кошик: скільки треба витратити на продукти в 2026 році (інфографіка) Сьогодні 08:22 — Особисті фінанси

Вартість великоднього кошику у 2026 році, Фото: freepik

Загальний рівень продовольчої інфляції в Україні становить 7,6% у річному вимірі. Напередодні Великодня традиційно очікується сезонне зростання цін на основні продукти святкового кошика.

Про це пише «Комерсант Український».

Вартість великоднього кошика у 2026 році, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Вартість великоднього кошику у 2026 році

Яйця

Традиційно яйця є найбільш популярним святковим атрибутом у великодні дні.

Станом на 9 березня у супермаркетах середня ціна за десяток становить приблизно 79−87 грн.

Прогнозується зростання ціни на 10−15% через сезонне зниження виробництва та ажіотаж перед святом.

Мʼясо

На другому місці мʼясо та м’ясні вироби. Ціни на них постійно змінюються протягом року, враховуючи коливання курсу валют та вартість енергоносії і палива.

За даними моніторингу цін у великих торговельних мережах, вартість популярних позицій свинини становить:

Грудинка: середня ціна — 232,00 грн.

Свиняча шия: ціни варіюються в межах 250−280 грн залежно від мережі.

Лопатка: у середньому 185−205 грн.

Середні ціни на курятину (за 1 кг)

Вартість м’яса птиці залишається найбільш стабільною, хоча акційні пропозиції дозволяють суттєво зекономити:

Куряче філе: середня роздрібна ціна — 189,97 грн.

Курячий фарш: 119,97 грн (філейний фарш дорожчий — 149,97 грн).

Гомілка (охолоджена): акційні ціни в окремих мережах можуть опускатися до 77,00 грн.

Яловичина та ВРХ

Виробники м’яса ВРХ підвищили відпускні ціни на початку року (у січні зростання склало 4,9%), що продовжує тиснути на роздрібні ціни в березні.

Середня вартість яловичого гуляшу або лопатки в супермаркетах становить 290−340 грн/кг

На Великдень очікується несуттєве подорожчання свинини, яловичини та домашньої птиці.

Ковбаси

Зокрема, ціни на ковбасні вироби можуть зрости на 10−12%. Так станом на 9 березня домашня ковбаса вартує 500−750 грн/кг за копчену або запечену на дровах.

У супермаркетах свіжі свинячі ковбаски коштують близько 180−220 грн/кг.

Молочні продукти

Сир, вершкове масло та сметана можуть здорожчати на близько 3−5% через зростання витрат на енергоносії для переробних підприємств.

Орієнтовні ціни в супермаркетах:

Сир кисломолочний (9%): середня ціна — 288,26 грн/кг.

Сметана: 15% ~190 грн/кг, 20% (370г): ~ від 47 грн.

Масло вершкове (180−200г): 73% (селянське): ~94−113 грн, 82% (екстра): ~127−155 грн.

Овочі та фрукти

Не обходиться сучасний святковий стіл без свіжих овочів та фруктів. Через вичерпання запасів у сховищах, перебої з електропостачання та витрати на їхнє зберігання, ціни на огірки, помідори та ранню зелень можуть зрости на 10−14%.

Зараз тепличні огірки продаються в межах від 125 до 170 гривень за кілограм. Помідори сьогодні коштують 120−140 грн/кг. Що стосується зелені, то молода цибуля всередньому коштує близько 69 грн за 100 грам. Кріп та петрушка вартують 30−60 гривень пучок.

Паска

Зросте ціна і на головний символ Великодня — паску та іншу випічку.

Торік випікання однієї паски вагою близько 1 кг вдома обходилося в середньому у 180−210 грн (залежно від кількості здоби та сухофруктів). Це було приблизно на 20−25% дорожче, ніж у 2024 році.

Цьогоріч вартість складників для пасок (борошно, цукор, сухофрукти), за прогнозами експертів, зросте на 5−10% ближче до квітня. Тобто спечена вдома великодня красуня обійдеться не менше, ніж у 240−250 грн.

Хоча цьогоріч виробники заспокоюють: різкого подорожчання продуктів не очікується. Водночас вони визнають — на ринок тиснуть одразу кілька факторів: зростання вартості енергоносіїв, палива та поступове подорожчання зерна.

Комерсант український За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.