Маршрутки і таксі подорожчали. Скільки тепер коштує проїзд через дорогий бензин? Думка експерта

Поїздки у маршрутках та на таксі подорожчали

У великих містах України почалося підвищення вартості проїзду в громадському транспорті та таксі. Першими нові тарифи відчули пасажири в Києві, і експерти не виключають, що найближчим часом тенденція пошириться й на інші міста.

Перевізники підвищують ціни

У столичних маршрутках ціна за поїздку вже зросла до 20 гривень. За оцінками експертів, це лише початок, і підвищення може стати масовим.

Схожа ситуація у Львові, де перевізники вже звертаються до міської влади з вимогою переглянути тарифи. Вони пояснюють це тим, що працювати за старими цінами стає збитково.

Чому дорожчає транспорт

Основною причиною перевізники називають різке зростання вартості пального. За останні тижні ціни на дизель зросли більш ніж на 15% і перевищили 80 гривень за літр.

Крім цього, зростають і витрати на оплату праці. Середня зарплата водіїв перевищує 22 тисячі гривень, що також впливає на собівартість перевезень. Додаються і витрати на імпортні запчастини.

Таксі також дорожчатиме

Подорожчання стосується не лише громадського транспорту. Вартість поїздок у таксі також почне зростати, хоча цей процес буде поступовим.

«Адже в формулі формування ціни, вартість самої поїздки, це десь 30% складає саме вартість пального. Тому, звісно, якщо пальне дорожче на 80%, то ми не можемо сподіватися, що вартість поїздки залишиться такою, як вона була. І, на жаль, зараз, якщо пальне дуже швидко піднялося, то підняття цін на поїздку, на таксі, знаєте, інерція є», — каже автоексперт Олександр Федченко.

За його словами, помітні зміни у тарифах користувачі побачать приблизно за два тижні.

Як змінюється економіка поїздок

Раніше, коли пальне коштувало близько 55 гривень за літр, його частка у вартості поїздки становила близько 30%. Це дозволяло утримувати баланс між доходами водіїв і витратами пасажирів.

Зараз ситуація змінилася.

«Зараз пальне піднялося на 80%, і якщо вони не піднімуть ціну, то зараз це вже буде складати собівартості 60−65% Вони, знову ж таки, так працювати не будуть, в нуль чи в мінус ніхто працювати не буде, тут ж амортизація автомобіля, час свій, багато-багато чого ще потрібно порахувати. Тому, звісно, будуть підніматися ціни», — пояснює Федченко.

