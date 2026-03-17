Чи вистачає бензину і дизелю на українських АЗС

Заправка авто бензином на АЗС
Уряд України заявив, що на автозаправних станціях достатньо запасів пального, а ситуація на ринку поступово стабілізується.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко після наради з операторами паливного ринку.
За її словами, у зустрічі взяли участь представники Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби. Основною темою стало забезпечення українських АЗС необхідними ресурсами.

Запаси пального достатні

Під час наради найбільші мережі автозаправних станцій повідомили про наявні запаси пального та заплановані імпортні поставки на квітень. За словами Свириденко, на цей момент ринок має достатню кількість ресурсу.
«Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу».
Уряд наголошує, що ключовим пріоритетом залишається безперебійне забезпечення пальним Сил оборони, екстрених служб та аграріїв, зважаючи на початок посівної кампанії.

Моніторинг цін та підтримка споживачів

Окремо на нараді обговорили ситуацію з цінами на паливо. Державна компанія «Укрнафта», яка входить до групи «Нафтогаз», продовжує формувати орієнтир для вартості бензину та дизелю на ринку з урахуванням змін на світових ринках, зокрема через події на Близькому Сході.
Також уряд доручив Антимонопольному комітету та Держпродспоживслужбі продовжити моніторинг цін на паливному ринку та реагувати у разі виявлення порушень.
Крім того, уряд готує нові програми підтримки населення на тлі зростання світових цін на нафту. Зокрема, йдеться про одноразову допомогу у 1500 грн для найбільш вразливих категорій громадян та кешбек на пальне в межах програми «Національний кешбек». Finance.ua вже розповідав, на що можна буде витратити кешбек за пальне.
Раніше ми також повідомляли, що уряд почав реалізацію комплексу заходів для заспокоєння «шторму» на ринку пального в Україні, що виник на тлі новин про конфлікт на Близькому Сході.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
