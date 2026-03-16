Скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС (інфографіка)

Середні ціни на бензин, дизель та газ на АЗС 16 березня продовжили зростання. Найбільше у понеділок подорожчало дизельне пальне.

Про це повідомляє портал « Мінфін » з посиланням на дані консалтингової компанії «А-95».

Середня вартість бензину марки A-95 на АЗС у перший робочий день тижня зросла на 17 копійок — до 69,31 грн/л. Автогаз, у середньому, подорожчав на 64 копійки — до 43,14 грн/л. Натомість, дизель підскочив на 1,85 грн/л — до 76,76 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС

АІ інфографіка finance.ua: ціни на пальне

Найдешевше бензин марки А-95 16 березня можна придбати у мережі ZOG. Середня вартість 95-го тут становить 65 грн/л.

Найвищий цінник на АЗС Grand Petrol. На стелах цієї мережі 95-й, у середньому, пропонують по 71,99 грн/л.

