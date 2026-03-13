0 800 307 555
укр
На що можна буде витратити кешбек за пальне

106
Українці будуть отримувати кешбек за пальне
Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю пального на автозаправках. Частину витрачених коштів повертатимуть на спеціальну картку, після чого їх можна буде використати для оплати українських товарів та послуг.
Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Як працюватиме кешбек

За словами міністра, розмір повернення залежатиме від виду пального і становитиме від 10% до 15%.
«Кешбек є одним із найефективніших заходів, які розглядали, оскільки програма складається з двох компонентів. По-перше, ми повертатимемо 10−15% залежно від виду палива на картки кешбеку. І далі вони використовуватимуть це на українські товари», — пояснив Соболев.
За оцінками Міністерства економіки, загальний обсяг фінансування цієї програми становитиме близько 3 млрд грн. Кошти перерозподілятимуть у межах бюджету міністерства.
Водночас статистика показує, що більшість отриманих коштів українці витрачають на базові потреби.
«Дані за лютий свідчать, що 75% цих коштів йде на оплату комунальних», — зазначив міністр.

На що можна витратити кешбек

Кошти, отримані на картку «Національний кешбек», можна використати для оплати:
  • комунальних та поштових послуг;
  • благодійних внесків і підтримки ЗСУ;
  • продуктів харчування;
  • ліків, медичних виробів та інших медичних товарів;
  • книжок та іншої друкованої продукції українського виробництва.
На сайті програми зазначається, що частина нових категорій уже доступна для використання кешбеку. Зокрема, йдеться про ліки, медичні вироби, книги та іншу друковану продукцію.
Перелік продуктових магазинів, де можна витрачати ці кошти, ще формується і поступово оновлюватиметься.
Раніше ми повідомляли, що уряд планує запустити кешбек на пальне для українців. Розмір компенсації становитиме:
  • 15% кешбеку на дизельне пальне;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автогаз.
Програма діятиме до 1 травня на тих автозаправних станціях, які приєднаються до ініціативи.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПальнеБензинДизель
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems