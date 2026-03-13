На що можна буде витратити кешбек за пальне

Українці будуть отримувати кешбек за пальне

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю пального на автозаправках. Частину витрачених коштів повертатимуть на спеціальну картку, після чого їх можна буде використати для оплати українських товарів та послуг.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Як працюватиме кешбек

За словами міністра, розмір повернення залежатиме від виду пального і становитиме від 10% до 15%.

«Кешбек є одним із найефективніших заходів, які розглядали, оскільки програма складається з двох компонентів. По-перше, ми повертатимемо 10−15% залежно від виду палива на картки кешбеку. І далі вони використовуватимуть це на українські товари», — пояснив Соболев.

За оцінками Міністерства економіки, загальний обсяг фінансування цієї програми становитиме близько 3 млрд грн. Кошти перерозподілятимуть у межах бюджету міністерства.

Водночас статистика показує, що більшість отриманих коштів українці витрачають на базові потреби.

«Дані за лютий свідчать, що 75% цих коштів йде на оплату комунальних», — зазначив міністр.

На що можна витратити кешбек

Кошти, отримані на картку «Національний кешбек», можна використати для оплати:

комунальних та поштових послуг;

благодійних внесків і підтримки ЗСУ;

продуктів харчування;

ліків, медичних виробів та інших медичних товарів;

книжок та іншої друкованої продукції українського виробництва.

На сайті програми зазначається, що частина нових категорій уже доступна для використання кешбеку. Зокрема, йдеться про ліки, медичні вироби, книги та іншу друковану продукцію.

Перелік продуктових магазинів, де можна витрачати ці кошти, ще формується і поступово оновлюватиметься.

Розмір компенсації становитиме:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Програма діятиме до 1 травня на тих автозаправних станціях, які приєднаються до ініціативи.

