Місце для вашої реклами

Китай посилює контроль над критичними копалинами

Уряд Китаю оприлюднив плани щодо покарання компаній за незаконне видобування рідкісноземельних металів поза межами встановлених квот.
Акції китайських компаній з видобутку критичних копалин на тлі високих фінансових результатів та оголошених урядових планів зросли в межах 8−10%.
Зростання прибутку виробників значною мірою відображає значно вищі ціни на ключові рідкісноземельні елементи в перші місяці цього року. Ціна на оксид неодиму-празеодиму — ключовий орієнтир для сектору, оскільки це основний інгредієнт магнітів — у лютому досягла найвищого рівня з 2022 року, перевищивши 150 доларів за кілограм.
Китайські виробники рідкісноземельних металів пережили бурхливий минулий рік після того, як опинилися в епіцентрі торговельного протистояння між США та Китаєм. Як і їхні іноземні покупці, їм довелося пристосовуватися до експортного контролю та інших посилених регуляторних заходів, запроваджених Пекіном для зміцнення своєї влади над сектором.
28 квітня уряд оприлюднив детальний перелік заходів впливу за несанкціоноване виробництво, що стало черговою спробою зміцнити режим «тотального контролю» Пекіна над цією геополітично важливою галуззю. До порушень, що підлягають розслідуванню, належать перевищення квот на видобуток, видобуток або переробка без ліцензії, а також перешкоджання роботі інспекторів.
УНІАН
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
