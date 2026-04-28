Грін-карту в США отримати складніше — що змінилося Сьогодні 09:37 — Світ

Прапор США

Отримати грін-карту у США може стати складніше через нові підходи до перевірки заявників. Адміністрація президента Дональда Трампа посилює ідеологічний контроль у міграційних процедурах, а окремі політичні висловлювання, участь у протестах чи контент у соцмережах можуть впливати на рішення щодо посвідки на проживання.

Нові директиви Міністерства внутрішньої безпеки змінюють сам підхід до розгляду імміграційних справ — тепер увагу приділятимуть не лише документам і біографії заявника, а й його публічній позиції.

Кому можуть відмовити у грін-карті

За новими правилами ризик відмови зростає для заявників, чиї дії або публічні заяви можуть трактуватися як антиамериканські чи такі, що суперечать підходам адміністрації до питань національної безпеки.

Серед факторів, які можуть негативно впливати на рішення, називають публічну критику дій Ізраїлю, участь у пропалестинських студентських протестах або дії, які можуть трактуватися як неповага до американських символів.

Імміграційні служби розглядають подібні прояви як потенційні підстави не лише для відмови у грін-карті, а в окремих випадках і для анулювання чинних віз.

Що змінилося у підході до перевірок

Однією з ключових змін стало те, що політична та ідеологічна позиція заявника тепер може враховуватися як окремий фактор під час розгляду справи.

Згідно з оновленими матеріалами Міністерства внутрішньої безпеки США, антисемітські або антиамериканські погляди можуть оцінюватися як негативні чинники.

Логіка нових правил, як її пояснює влада, полягає в посиленні захисту національних інтересів. Публічні дії чи висловлювання, які трактуються як ворожі до США або союзників, можуть розглядатися як ризик.

На цьому тлі, за повідомленнями, кількість схвалених заявок на посвідку на проживання останніми місяцями помітно скоротилася.

Соціальні мережі стали частиною перевірки

Окрему увагу тепер приділяють цифровому сліду заявників. Імміграційні офіцери USCIS аналізують соціальні мережі кандидатів під час розгляду заяв.

Якщо раніше фокус був переважно на закликах до насильства чи зв’язках із радикальними організаціями, то тепер приводом для додаткової уваги можуть стати й окремі дописи в Instagram або X (Twitter).

Внутрішні інструкції містять приклади контенту, який може вважатися неприйнятним і впливати на імміграційні перспективи.

Повідомляється також, що нові норми вже застосовуються на практиці, зокрема щодо іноземних студентів, чиї візи анульовували після публічної критики певної політики.

Що це означає для заявників

Новий підхід свідчить, що процес імміграції до США стає більш комплексним і тепер охоплює не лише формальні критерії, а й оцінку публічної поведінки заявника.

Для тих, хто планує подаватися на грін-карту чи інші імміграційні статуси, це означає підвищену увагу до власного публічного профілю, участі в акціях та змісту матеріалів у соцмережах, які можуть потрапити в поле зору імміграційних служб.

