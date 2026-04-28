Нові правила для тих, хто сподівається оселитися в Барселоні Сьогодні 09:44 — Світ

Знання каталонської мови стане ключовою умовою для тих, хто сподівається побудувати життя в Барселоні, після того, як нові правила підтвердили, що знання мови буде необхідним для поновлення дозволів на проживання.

В чому суть

час першого отримання дозволу на проживання, від них очікується, що вони продемонструють знання каталонської мови протягом року, якщо вони бажають залишитися, пише Регіональний президент Каталонії Сальвадор Ілья чітко дав зрозуміти, що хоча новоприбулим не потрібно буде доводити знання мови під час першого отримання дозволу на проживання, від них очікується, що вони продемонструють знання каталонської мови протягом року, якщо вони бажають залишитися, пише theolivepress

Невиконання цієї вимоги може призвести до анулювання дозволів на етапі поновлення.

Причини

Ілья наголосив, що каталонська мова, одна з трьох офіційних мов регіону, є центральною для інтеграції, назвавши її одночасно «практичною» та «ознакою поваги».

Ця заява пролунала на тлі того, як Іспанія розгортає ширшу схему легалізації іммігрантів, яку підтримує прем’єр-міністр Педро Санчес, і яка набула чинності цього тижня.

Згідно з новим підходом, каталонська мова спочатку не буде обов’язковою, але через 12 місяців мігранти повинні будуть довести, що вони осіли в громаді.

Для підтримки цього регіональний уряд планує розширити безкоштовні мовні курси. Буде створено додатково 50 000 місць, що доведе загальну кількість до 150 000 у наступному навчальному році.

Урядовий делегат Іспанії в Каталонії Карлос Прієто підтримав цей крок, назвавши знання каталонської мови «важливим фактором у звітах про соціально-трудову інтеграцію».

Залишається неясним, чи буде поширено це правило, яке наразі не застосовується до громадян Іспанії, на іспанську та аранську — дві інші офіційні мови регіону.

15 євро за ніч із людини. Це один із найвищих показників у Європі.

Раніше в 2023 році Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки. Вона очолила рейтинг найкращих у світі міст для любителів поєднати відпустку з роботою, підготовлений компанією IWG.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.