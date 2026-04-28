Нові правила для тих, хто сподівається оселитися в Барселоні

Знання каталонської мови стане ключовою умовою для тих, хто сподівається побудувати життя в Барселоні, після того, як нові правила підтвердили, що знання мови буде необхідним для поновлення дозволів на проживання.
Регіональний президент Каталонії Сальвадор Ілья чітко дав зрозуміти, що хоча новоприбулим не потрібно буде доводити знання мови під час першого отримання дозволу на проживання, від них очікується, що вони продемонструють знання каталонської мови протягом року, якщо вони бажають залишитися, пише theolivepress.
Невиконання цієї вимоги може призвести до анулювання дозволів на етапі поновлення.
Урядовий делегат Іспанії в Каталонії Карлос Прієто підтримав цей крок, назвавши знання каталонської мови «важливим фактором у звітах про соціально-трудову інтеграцію».
Залишається неясним, чи буде поширено це правило, яке наразі не застосовується до громадян Іспанії, на іспанську та аранську — дві інші офіційні мови регіону.
