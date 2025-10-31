Барселона забороняє всі відвідування пабів: чому так Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Барселона забороняє всі відвідування пабів: чому так

В Барселоні ввели 24-годинну заборону на відвідування всіх відомих пабів з 29 жовтня.

Про це пише видання Еxpress

Причини

Пабні походи у великому іспанському місті тепер повністю заборонені, незалежно від часу дня чи ночі. Заборона на просування, організацію чи проведення пабних походів була поширена на всю територію Барселони в будь-який час доби та набуває чинності 29 жовтня.

Цей крок спрямований на «забезпечення мирного співіснування, захист права мешканців на відпочинок та захист громадського здоров’я».

Новий указ, який також забороняє будь-яку рекламну діяльність, був узгоджений після громадських консультацій.

В чому суть

«Обхід пабів — це бізнес, який організовує екскурсії з відвідуванням низки закладів, що пропонують алкогольні напої зі знижкою. Зазвичай це передбачає швидке вживання одного або кількох неякісних напоїв перед тим, як вирушити до наступної зупинки», — сказав речник міської ради Барселони.

Нагадаємо, влада іспанської Барселони, яка потерпає від надмірного туризму настільки, що місцеві жителі вже виходять на масові акції протесту проти туристів і навіть обливають їх водою, заявила про плани підвищити податок для одноденних гостей, що прибувають до міста на круїзних лайнерах. То ж мер каталонської столиці Хауме Колбоні заявив, що підвищить збір, що стягується з круїзних пасажирів, які відвідують місто менш ніж на 12 годин, щоб обмежити масовий туризм.

любителів поєднати відпустку з роботою. Водночас Барселона очолила рейтинг найкращих у світі міст для

Загалом у рейтингу представлено 26 міст. Їх оцінювали за шкалою від 1 до 10 у восьми категоріях, включно з кліматом, кухнею, культурою, житлом і швидкістю інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.