Барселона забороняє всі відвідування пабів: чому так

Особисті фінанси
92
В Барселоні ввели 24-годинну заборону на відвідування всіх відомих пабів з 29 жовтня.
Про це пише видання Еxpress.

Причини

Пабні походи у великому іспанському місті тепер повністю заборонені, незалежно від часу дня чи ночі. Заборона на просування, організацію чи проведення пабних походів була поширена на всю територію Барселони в будь-який час доби та набуває чинності 29 жовтня.
Цей крок спрямований на «забезпечення мирного співіснування, захист права мешканців на відпочинок та захист громадського здоров’я».
Новий указ, який також забороняє будь-яку рекламну діяльність, був узгоджений після громадських консультацій.

В чому суть

«Обхід пабів — це бізнес, який організовує екскурсії з відвідуванням низки закладів, що пропонують алкогольні напої зі знижкою. Зазвичай це передбачає швидке вживання одного або кількох неякісних напоїв перед тим, як вирушити до наступної зупинки», — сказав речник міської ради Барселони.
Нагадаємо, влада іспанської Барселони, яка потерпає від надмірного туризму настільки, що місцеві жителі вже виходять на масові акції протесту проти туристів і навіть обливають їх водою, заявила про плани підвищити податок для одноденних гостей, що прибувають до міста на круїзних лайнерах. То ж мер каталонської столиці Хауме Колбоні заявив, що підвищить збір, що стягується з круїзних пасажирів, які відвідують місто менш ніж на 12 годин, щоб обмежити масовий туризм.
Водночас Барселона очолила рейтинг найкращих у світі міст для любителів поєднати відпустку з роботою.
Загалом у рейтингу представлено 26 міст. Їх оцінювали за шкалою від 1 до 10 у восьми категоріях, включно з кліматом, кухнею, культурою, житлом і швидкістю інтернету.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
