Коли найвигідніше вмикати сушарку для одягу, щоб платити менше

Прання та запуск сушарки декілька разів на тиждень може приводити до зростання витрат на комунальні послуги. Оптимальний час для цього значною мірою залежить від тарифікації електроенергії, яку застосовує ваш енергопостачальник.

Коли найвигідніше користуватися сушаркою

Використання сушарки пізно вночі або рано вранці — приблизно після 21:00 або 22:00 — буде дешевшим, оскільки попит на електроенергію нижчий, а тарифи зазвичай нижчі.

У випадку, якщо споживач користується фіксованою тарифікацією і платить єдину ставку незалежно від часу доби, варто звернути увагу й на інші нюанси, пов’язані зі споживанням електроенергії.

Найбільший індивідуальний крок до економії енергії — це не використовувати кілька високоенергетичних приладів одночасно.

«Ваша сушарка споживає багато енергії, і її робота, коли інші великі прилади, такі як духовка, посудомийна машина або кондиціонер, працюють на повну потужність, може спричинити стрибки напруги, які створюють додаткове навантаження на вашу домашню електросистему», — пояснює Нік Барбер, співзасновник Utilities Now, компанії з передплаченої електроенергії.

Попри те, що використання побутових приладів у непікові години є очевидним способом економії, існує ще один дієвий підхід до зниження споживання електроенергії сушаркою.

Фахівці рекомендують запускати сушарку саме тоді, коли температура в житловому приміщенні залишається стабільною — зазвичай це нічний або ранковий час.

Спека або холод посилюють роботу системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а робота сушарки збільшує це навантаження.

Для власників будинків із сонячними панелями оптимальним часом для запуску сушарки є полудень, коли сонце знаходиться в зеніті і виробляє максимальну кількість електроенергії.

Це дозволяє максимально ефективно використовувати власну відновлювану енергію, знижуючи залежність від мережі та витрати на електроенергію.

Як підвищити енергоефективність прання та сушіння одягу

Перед кожним завантаженням слід ретельно очищати фільтр для ворсу.

Гленн Льюїс, президент сервісу ремонту побутової техніки Mr. Appliance, радить щорічно перевіряти пральну та сушильну машини для забезпечення їхньої оптимальної роботи. Для покращення циркуляції повітря у сушарці можна використовувати спеціальні кульки.

Важливо переконатися, що пральна машина виконує якісне останнє віджимання, щоб максимально видалити вологу з речей перед сушінням.

Уникайте перевантаження сушильних машин, оскільки це здатне значно збільшувати час сушіння.

Коли це можливо, сушіння одягу на вішалці або мотузці залишається найкращим методом для скорочення споживання електроенергії.

