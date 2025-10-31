Встановлено показник економії енергії у будівлях органів держвлади Сьогодні 13:12 — Енергетика

Кабінет Міністрів України встановив цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади.

Згідно з розпорядженням № 1181 від 29 жовтня, відповідно до закону «Про енергетичну ефективність будівель» уряд встановив: цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади в розмірі 133,8 тис. кВт·год; цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади, виражений в показниках первинної енергії, в розмірі 253,3 тис. кВт·год.

Як повідомлялося, віцепрезидентка зі стратегічних партнерств Фонду Східна Європа Віра Недзведська заявила , що енергоефективність державних будівель є зобов’язанням України для вступу в ЄС.

