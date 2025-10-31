0 800 307 555
В Україні дефіцит систем накопичення енергії: названо показники

Енергетика
21
Потреба енергосистеми України у системах накопичення енергії становить близько 1,3 ГВт.
«Загальна потреба у системах накопичення енергії — приблизно 1,3 ГВт… Ті системи накопичення, які введені у роботу, вже покращили якість регулювання частоти та потужності в енергосистемі», — заявив голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко.
За його словами, не лише компанії ДТЕК і Kness ввели в роботу системи накопичення, а й інші учасники ринку.
Станом на кінець вересня переможці спеціальних аукціонів НЕК Укренерго на допоміжні послуги ввели в роботу 286 МВт нових об’єктів енергетики. Із них 169 МВт — це потужність нових об’єктів генерації та установок зберігання енергії, що готові надавати послугу із забезпечення автоматичного резерву відновлення частоти.
Як повідомлялося, у вересні в Україні було запущено унікальний комплекс для зберігання енергії, побудований енергохолдингом ДТЕК у партнерстві з американською компанією Fluence Energy B.V. Він здатен зберігати 400 МВт*год. електрики, чого вистачить для забезпечення потреб 600 тис. домівок упродовж двох годин.
Також Віталій Зайченко раніше заявив, Укренерго накопичило на складах потрійний запас обладнання на випадок аварій, але і цього може виявитись замало при продовженні системних атак рф на енергосистему.
Крім того, народний депутат від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко заявляв, що в Києві існує велика проблема, пов’язана з тепловими мережами. Він розповів, що в столиці втрати тепла сягають 27%.
