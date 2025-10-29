Які регіони пройдуть зиму легше, а яким буде важче
Західні регіони України зможуть пройти зиму легше, тоді як проблеми з газом очікуються на Полтавщині та Харківщині.
Про це в Івано-Франківську журналістам сказав народний депутат Віталій Безгін, передає кореспондент Укрінформу.
«Наш видобуток газу суттєво постраждав на Полтавщині та Харківщині, тому там будуть з цим серйозні проблеми. В уряду та Президента є домовленості зі Словаччиною. Буде підстраховка, що дозволить західній Україні краще пройти зиму», — зазначив він.
З електропостачанням найскладніша ситуація нині, за словами Безгіна, спостерігається у Сумській та Чернігівській областях. «Чернігівщина фактично лежить у блекаутах», — додав він.
На переконання депутата, зважаючи на цю ситуацію, тилові регіони мали б підтримувати прифронтові. Для цього існують різні програми співробітництва, зокрема «Пліч-о-пліч», де громади мають своїх побратимів на прифронтових територіях і можуть допомагати їм ресурсами, зазначив Безгін.
Парламентарій додав, що прифронтові регіони також потребують фахівців для відновлення пошкоджених ворогом об’єктів енергетики.
