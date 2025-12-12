Зеленський повідомив про плани США щодо ЗАЕС Сьогодні 10:54 — Енергетика

Президент Володимир Зеленський заявив, що США прагнуть спільного формату управління Запорізькою АЕС, однак нині складно визначити, яким може бути консорціум, адже доступ України до станції можливий лише після виходу російських військ.

Про це глава держави повідомив під час спілкування зі ЗМІ, пише aspi.

«Американці хочуть спільний формат для управління станцією. Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якось демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України. А потім вже треба шукати можливість, як усім цим керувати», — пояснив Зеленський.

У розумінні України ЗАЕС — «це наше», додав він, тоді як росіяни вважають, що якщо вони окупували станцію, то це їхнє. «Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше — це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, — поки що складно сказати», — зазначив президент.

