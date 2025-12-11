В НБУ показали, як банки профінансували розбудову енергогенерації Сьогодні 08:34 — Енергетика

В НБУ показали, як банки профінансували розбудову енергогенерації

Банки в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак рф, забезпечили фінансування проєктів бізнесу, спрямованих на розбудову генерації в енергетиці потужністю 1,294 ГВт.

Нацбанк показав статистику щодо кредитування енергетики.

За даними опитування банків, за період з 01 червня 2024 року до 01 грудня 2025 року банки також забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 540 МВт.

Загалом за зазначений період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики та підтримки енергонезалежності в 21 області країни на 33,5 млрд грн, зокрема понад 2,5 тисячі кредитів бізнесу на 31,3 млрд грн та понад 13 тисяч — населенню на 2,2 млрд грн.

Валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення станом на 01 грудня сягнув 21,8 млрд грн, фізичним особам — 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, енергетична галузь визнана однією з пріоритетних відповідно до розробленої Національним банком України разом із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України і Міністерством фінансів України Стратегії з розвитку кредитування. У її межах Національний банк упровадив низку кроків для активізації кредитування пріоритетних галузей.

Зокрема, для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.

