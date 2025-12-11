0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В НБУ показали, як банки профінансували розбудову енергогенерації

Енергетика
46
В НБУ показали, як банки профінансували розбудову енергогенерації
В НБУ показали, як банки профінансували розбудову енергогенерації
Банки в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак рф, забезпечили фінансування проєктів бізнесу, спрямованих на розбудову генерації в енергетиці потужністю 1,294 ГВт.
Нацбанк показав статистику щодо кредитування енергетики.
Читайте також
За даними опитування банків, за період з 01 червня 2024 року до 01 грудня 2025 року банки також забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 540 МВт.
Загалом за зазначений період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики та підтримки енергонезалежності в 21 області країни на 33,5 млрд грн, зокрема понад 2,5 тисячі кредитів бізнесу на 31,3 млрд грн та понад 13 тисяч — населенню на 2,2 млрд грн.
Читайте також
Валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення станом на 01 грудня сягнув 21,8 млрд грн, фізичним особам — 1,7 млрд грн.
Нагадаємо, енергетична галузь визнана однією з пріоритетних відповідно до розробленої Національним банком України разом із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України і Міністерством фінансів України Стратегії з розвитку кредитування. У її межах Національний банк упровадив низку кроків для активізації кредитування пріоритетних галузей.
Читайте також
Зокрема, для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергіяНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems