Проблеми з енергопостачанням у столиці України наприкінці першої декади грудня виникли через руйнування систем передачі електроенергії.

Про це в коментарі РБК-України сказав директор центру «Психея» Геннадій Рябцев.

«Це відбулось через обмежені можливості передачі енергії до столичного регіону», — зазначив він.

Обмеження відбулись через пошкодження двох об’єктів на високовольтних лініях, уточнив експерт.

Нагадаємо, вчора у Києві та по регіонах почали вводити аварійні відключення світла. Згодом у ЗМІ поширилась інформація, що нібито 70% столиці перебуває без енергопостачання.

Однак у Міненерго уточнили, що причиною залишаються масштабні наслідки, завдані українській енергетичній інфраструктурі російськими ракетно-дроновими атаками.

«Попри все, у Києві ситуація залишається однією з найскладніших — наразі без електропостачання одночасно залишаються до 50% споживачів столиці. Діють графіки погодинних відключень», — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему, після якої відключення світла посилились. Під ударом були об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Крім того, росіяни цілеспрямовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.

