Чому у Києві зникає світло? — експерт пояснив причину аварійних відключень

Енергетика
Проблеми з енергопостачанням у столиці України наприкінці першої декади грудня виникли через руйнування систем передачі електроенергії.
Про це в коментарі РБК-України сказав директор центру «Психея» Геннадій Рябцев.
«Це відбулось через обмежені можливості передачі енергії до столичного регіону», — зазначив він.
Обмеження відбулись через пошкодження двох об’єктів на високовольтних лініях, уточнив експерт.
Нагадаємо, вчора у Києві та по регіонах почали вводити аварійні відключення світла. Згодом у ЗМІ поширилась інформація, що нібито 70% столиці перебуває без енергопостачання.
Однак у Міненерго уточнили, що причиною залишаються масштабні наслідки, завдані українській енергетичній інфраструктурі російськими ракетно-дроновими атаками.
«Попри все, у Києві ситуація залишається однією з найскладніших — наразі без електропостачання одночасно залишаються до 50% споживачів столиці. Діють графіки погодинних відключень», — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 6 грудня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему, після якої відключення світла посилились. Під ударом були об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Крім того, росіяни цілеспрямовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.
За матеріалами:
РБК-Україна
