Посли країн ЄС схвалили план відмови від російського газу до 2027 року

Енергетика
10
Посли країн Європейського Союзу у середу, 10 грудня, схвалили план щодо поетапної відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.
Про це повідомив представник головування Данії в ЄС, передає Reuters.
Досягнута угода передбачає припинення імпорту російського скрапленого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу — до кінця вересня 2027 року.

Подальший процес ухвалення рішення

Заборона на російський газ потребує формального затвердження на засіданні міністрів країн ЄС, а також у Європейському парламенті. Парламент розгляне це питання вже наступного тижня, тоді як міністри схвалять рішення на початку наступного року.
За оцінками посадовців ЄС, обидва голосування пройдуть із впевненою більшістю, попри заперечення з боку Угорщини та Словаччини.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що 3 грудня, головування Ради та представники Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо регламенту поступового припинення імпорту російського природного газу.
Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що країни-члени Європейського Союзу не будуть купувати російськийя газ, навіть коли буде досягнуто мирної угоди між росією та Україною.
Угорщини заявила про намір юридично оскаржити пропозицію Єврокомісії.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
