Посли країн ЄС схвалили план відмови від російського газу до 2027 року

Посли країн Європейського Союзу у середу, 10 грудня, схвалили план щодо поетапної відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Про це повідомив представник головування Данії в ЄС, передає Reuters.

Досягнута угода передбачає припинення імпорту російського скрапленого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу — до кінця вересня 2027 року.

Подальший процес ухвалення рішення

Заборона на російський газ потребує формального затвердження на засіданні міністрів країн ЄС, а також у Європейському парламенті. Парламент розгляне це питання вже наступного тижня, тоді як міністри схвалять рішення на початку наступного року.

За оцінками посадовців ЄС, обидва голосування пройдуть із впевненою більшістю, попри заперечення з боку Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що 3 грудня, головування Ради та представники Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо регламенту поступового припинення імпорту російського природного газу.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив , що країни-члени Європейського Союзу не будуть купувати російськийя газ, навіть коли буде досягнуто мирної угоди між росією та Україною.

Угорщини заявила про намір юридично оскаржити пропозицію Єврокомісії.

