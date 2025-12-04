Туреччина на рік подовжила контракти на імпорт газу з росії Сьогодні 22:17 — Енергетика

Туреччина уклала угоду про подовження на один рік контрактів із росією на імпорт газу загальним обсягом 22 млрд кубометрів.

Про це на пресконференції сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє Reuters.

Газові контракти з росією

Очільник турецького Міненерго заявив, що державна компанія Botas «уклала контракт» із російським Газпромом.

«Вони продовжать отримувати поставки від Газпрому і наступного року. Але ми зосереджуємося на більш короткостроковій перспективі <…> наприклад, на одному році», — сказав Байрактар.

Туреччина, яка є останнім великим ринком російського природного газу у Європі, поступово скорочує частку поставок із росії у своєму газовому балансі, яка наразі знизилась до менш як 40%. Термін дії двох контрактів Анкари із Газпромом завершується наприкінці року.

СПГ із США та нові угоди

Окремо Туреччина підписала низку угод про закупівлю СПГ із тривалим терміном зберігання, значну частину якого постачатимуть із США.

Міністр також повідомив, що Туреччина веде переговори з Іраном щодо контракту на імпорт 10 млрд кубометрів газу, термін якого спливає у липні 2026 року. За його словами, частина перемовин стосується збільшення обсягів туркменського газу, який Туреччина імпортує через Іран.

«Ми хотіли би збільшити обсяги туркменського газу, що надходить через угоду про обмін», — сказав Байрактар.

Посадовець додав, що цього року Туреччина підписала із Туркменістаном однорічну угоду на постачання 1,3 млрд кубометрів газу через Іран. Імпорт за цей рік становить близько 0,5 млрд кубометрів.

Туреччина також планує інвестувати в американські газовидобувні потужності, щоб забезпечити виконання своїх зобов’язань щодо закупівлі до 1500 партій скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів протягом наступних 15 років, сказав Байрактар.

«Щоб застрахувати нашу позицію і створити повний ланцюжок створення вартості, ми розглядаємо можливість інвестування у видобуток на американському ринку», — сказав він.

Байрактар розповів, що державна компанія TPAO вела переговори з американськими енергетичними гігантами, включаючи Chevron та Exxon. Він припустив, що угода може бути укладена наступного місяця.

Цьогоріч США стали четвертим за величиною постачальником газу до Туреччини з обсягом 5,5 млрд кубометрів і часткою 14%.

Протягом найближчих кількох років Туреччина планує додати ще два судна для регазифікації СПГ (FSRU), щоб збільшити свою пропускну здатність СПГ, а пізніше може здати їх в оренду Марокко та іншим країнам, сказав Байрактар.

Наразі країна має три FSRU і два наземних термінали для газифікації СПГ, що здатні постачати понад 50 млрд кубометрів газу в рідкому стані.

Плани щодо атомної енергетики

Зазначається, що Туреччина планує будівництво ще двох атомних електростанцій на тлі очікування значного зростання споживання електроенергії. Наразі Анкара проводить окремі переговори із південнокорейською компанією KEPCO та канадською компанією AtkinsRealis щодо будівництва цих АЕС.

За словами Байрактара, американська компанія Westinghouse висловила зацікавленість в участі у будівництві другої АЕС разом із KEPCO.

«Westinghouse може взяти участь у цьому проєкті», — сказав Байрактар.

Він додав, що Туреччина розглядає можливість запросити до проєкту протягом найближчих кількох місяців деяких фінансових інвесторів, зокрема компанію Emirates Nuclear Energy Company з ОАЕ.

Міністр зауважив, що Туреччина також виступає посередником у справі звільнення 2 млрд дол. російських коштів, які «застрягли» у банку J.P. Morgan на Волл-стріт і які будуть використані для завершення будівництва АЕС Akkuyu, зведеної російською компанією «Росатом» на південному узбережжі Туреччини.

