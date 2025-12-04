0 800 307 555
Макрон запропонував «зимовий» мораторій для рф на удари по енергетиці України

Енергетика
Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Китаю запропонував керівнику Китаю Сі Цзіньпіну змусити росію погодитися на мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше до кінця зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію їхньої спільної пресконференції.
Макрон наголосив, що війна в Україні становить велику загрозу для європейської безпеки. Вона також шкодить міжнародному порядку, побудованому на верховенстві права та принципах спільної хартії.
Президент Франції підкреслив, що Китай і Франція усвідомлюють серйозність ситуації та необхідність тривалого миру. За його словами, співпраця Пекіна і Парижа може сприяти відновленню стабільності.
«Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику до співпраці та наших зусиль, щоб якомога швидше досягти принаймні припинення вогню у формі мораторію на удари, спрямовані на критично важливу інфраструктуру. Це є ключовим для майбутньої зими, оскільки сьогодні цивільна інфраструктура, і зокрема енергетична інфраструктура, залишається під атакою росії», — сказав він.
Також Макрон закликав Сі працювати над міцним та справедливим миром в Україні, щоб війна там нарешті була завершена та не повторилася.
Нагадаємо, 3 грудня Макрон прибув до Китаю для триденного державного візиту. У рамках поїздки він обговорював питання торгівлі, дипломатії та закликав Пекін вплинути на росію для припинення вогню в Україні. Це вже четвертий державний візит Макрона до Китаю.
За матеріалами:
РБК-Україна
Енергетика
