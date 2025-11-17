Зеленський і Макрон підписали «історичну угоду» щодо посилення України Сьогодні 13:10

Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон підписали «історичну угоду», у якій йдеться про довготривалу співпрацю двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Офісу президента України та Le Figaro

Зазначається, що президент України та його французький колега підписали лист про наміри, зміст якого ще невідомий, але який Зеленський раніше назвав «історичним».

Документ було підписано за столом, встановленим на злітній смузі авіабази Віллакубле на фоні літаків та засобів протиповітряної оборони.

Зокрема, зазначається, що Україна замовить у Франції 100 винищувачів Rafale.

Раніше Reuters повідомляло, що Зеленський сьогодні, 17 листопада, планує укласти угоду з Францією щодо постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет.

Зазначається, що вже кілька тижнів тривають переговори стосовно того, що Франція може надати Україні більше військової підтримки.

Минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage, спочатку пообіцявши поставити шість, а також нову партію ракет класу «земля-повітря» Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T.

Також раніше Зеленський заявив, що Україна скоро отримає нові системи протиповітряної оборони та бойові літаки від союзників, зокрема від Франції. Відповідні рішення вже готуються, це буде історична угода.

