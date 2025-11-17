Президент Польщі заявив, що востаннє підписав закон про допомогу біженцям з України Сьогодні 14:29 — Особисті фінанси

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу громадянам України в останній раз, надалі до них ставитимуться, як до інших нацменшин.

Про це пише Kresy.pl.

Він заявив, що підписав закон про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року, востаннє. За його словами, підтримка українців повинна поєднувати відповідальність із принципом рівного ставлення до всіх національних меншин.

Як повідомила Gazeta. pl, Навроцький погодився підписати оновлену версію закону про виплат для українців лише після внесення змін, які, за його словами, «усувають несправедливі положення».

Президент пояснив, що початкова версія закону передбачала виплату допомоги 800+ також українцям, які не працюють у Польщі. За словами Навроцького, він вважав це несправедливим щодо поляків і відмовився підписувати документ. Лише доопрацьована версія, яка частково врахувала його зауваження, отримала підпис. Навроцький наголосив, що це був останній раз, коли він ухвалив таке рішення. Він сказав, що вдруге підписав закон про допомогу українцям, оскільки не хотів створювати хаос, але нагадав прем’єру і парламентській більшості, що зробив це востаннє.

За словами президента, після трьох років війни українська меншина повинна отримувати належне ставлення, але на умовах, які діють для інших національних меншин.

Президент попередив, що відсутність продуманої політики може призвести до хаосу навесні наступного року. Він висловив сподівання на уряд та парламентську більшість, але підкреслив, що не погодиться на закон, який, на його думку, ставить українців у привілейоване становище порівняно з громадянами Польщі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Politico писало , що в Польщі та Німеччині зростає напруга через різке збільшення кількості молодих чоловіків з України, які прибувають після послаблення правил виїзду з країни. Політики у двох державах уже заговорили про можливе обмеження їхньої присутності.

Керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач раніше заявляв , що Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні.

