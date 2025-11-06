Скільки насправді заробляють у Польщі Сьогодні 19:19 — Особисті фінанси

Скільки насправді заробляють у Польщі

За даними GUS, медіанна заробітна плата у Польщі на 18,4% менша, ніж середня.

inpoland

Так, різниця між середньою та медіанною зарплатою у Польщі у травні 2025 року становила 1 596,90 злотих:

медіанна зарплата — 7 082,00 злотих,

тоді як середня — 8 678,90 злотих.

Чому така різниця? Аналітики кажуть, що середня зарплата традиційно вища, оскільки при її розрахунку враховуються підприємства та організації з чисельністю від 9 працівників і більше.

Медіанна зарплата у 7 082 злотих означає, що половина працівників отримувала не більше цієї суми, а інша половина — не менше. Для порівняння, у квітні медіанна зарплата була вищою — 7 262 злотих, що на 20,6% менше за середню зарплату на той момент (9 148,11 злотих).

Зарплати за гендером, віком і розміром компанії

GUS також вказує на гендерний розрив у доходах:

медіанна зарплата чоловіків — 7 299,68 злотих,

жінок — 6 897,36 злотих.

Якщо розглядати показники за віковими групами:

найвища медіанна зарплата фіксується серед працівників 35−44 років — 7 397,55 злотих;

найнижча — серед молоді до 24 років — 5 731,00 злотих.

За розміром роботодавця різниця теж значна:

на підприємствах з 1 000 і більше найманими працівниками медіанна зарплата — 8 279,38 злотих;

у суб’єктів з чисельністю до 9 працівників — лише 4 666 злотих.

Раніше ми повідомляли , що зарплати у Польщі продовжують зростати. У вересні 2025 року середня валова зарплата в корпоративному секторі склала 8 750,34 злотих, що на 7,5% більше, ніж рік тому.

Водночас ринок праці в Польщі все частіше стикається з нестачею робочої сили в ключових галузях. Підприємства у багатьох галузях мають труднощі з пошуком кваліфікованих працівників. Про які саме дефіцитні професії йдеться — розповіли тут

