Скільки насправді заробляють у Польщі

Особисті фінанси
1
За даними GUS, медіанна заробітна плата у Польщі на 18,4% менша, ніж середня.
Про це повідомляє inpoland.
Так, різниця між середньою та медіанною зарплатою у Польщі у травні 2025 року становила 1 596,90 злотих:
  • медіанна зарплата — 7 082,00 злотих,
  • тоді як середня — 8 678,90 злотих.
Чому така різниця? Аналітики кажуть, що середня зарплата традиційно вища, оскільки при її розрахунку враховуються підприємства та організації з чисельністю від 9 працівників і більше.
Медіанна зарплата у 7 082 злотих означає, що половина працівників отримувала не більше цієї суми, а інша половина — не менше. Для порівняння, у квітні медіанна зарплата була вищою — 7 262 злотих, що на 20,6% менше за середню зарплату на той момент (9 148,11 злотих).

Зарплати за гендером, віком і розміром компанії

GUS також вказує на гендерний розрив у доходах:
  • медіанна зарплата чоловіків — 7 299,68 злотих,
  • жінок — 6 897,36 злотих.
Якщо розглядати показники за віковими групами:
  • найвища медіанна зарплата фіксується серед працівників 35−44 років — 7 397,55 злотих;
  • найнижча — серед молоді до 24 років — 5 731,00 злотих.
За розміром роботодавця різниця теж значна:
  • на підприємствах з 1 000 і більше найманими працівниками медіанна зарплата — 8 279,38 злотих;
  • у суб’єктів з чисельністю до 9 працівників — лише 4 666 злотих.
Раніше ми повідомляли, що зарплати у Польщі продовжують зростати. У вересні 2025 року середня валова зарплата в корпоративному секторі склала 8 750,34 злотих, що на 7,5% більше, ніж рік тому.
Водночас ринок праці в Польщі все частіше стикається з нестачею робочої сили в ключових галузях. Підприємства у багатьох галузях мають труднощі з пошуком кваліфікованих працівників. Про які саме дефіцитні професії йдеться — розповіли тут.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
