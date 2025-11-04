ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому

Польща була й залишається одним із найпопулярніших напрямків для українців, які їдуть на заробітки. Країна пропонує стабільну зайнятість та конкурентні зарплати навіть для тих, хто не має спеціальної освіти чи досвіду. Видання Think Europe зібрало підбірку 10 найвисокооплачуваніших некваліфікованих професій у Польщі.

Польща сьогодні пропонує широкий вибір роботи для некваліфікованих працівників. Потужна економіка та високий попит на робочу силу дозволяють отримувати гідну зарплату в різних сферах — від логістики до харчового виробництва.

10 найбільш високооплачуваних некваліфікованих професій у Польщі

1. Працівник складу

Середня зарплата: 4 500−6 000 злотих/міс.

Може займатися сортуванням, пакуванням та управлінням запасами в логістичних центрах. Часто роботодавці пропонують бонуси та оплату понаднормових.

2. Будівельний робітник

Середня зарплата: 5 000−7 000 злотих/міс.

Ця професія має постійний попит через розвиток будівельної галузі. Обов’язки: підготовка майданчика, транспортування матеріалів, ручні роботи.

3. Робітник заводу

Середня зарплата: 4 000−5 500 злотих/міс.

До обов’язків входить робота з обладнанням, збірка продукції, контроль якості. Як перевагу цієї роботи експерти називають стабільність зайнятості.

4. Водій доставки

Середня зарплата: 5 000−8 000 злотих/міс.

Зростання e-commerce збільшує попит на кур’єрів. Можуть надаватися бонуси та компенсація пального.

5. Охоронець

Середня зарплата: 4 500−6 500 злотих/міс.

Часто працюють у комерційних будівлях та житлових комплексах. Може знадобитися базовий сертифікат.

6. Прибиральник

Середня зарплата: 4 000−5 500 злотих/міс.

Робота в офісах, готелях, лікарнях. Іноді пропонують гнучкий графік.

7. Робітник у сільському господарстві

Середня зарплата: 4 500−6 000 злотих/міс.

Завдання: збирання врожаю, пакування, допоміжні роботи на фермах.

8. Помічник у роздрібному магазині

Середня зарплата: 4 000−5 500 злотих/міс.

До обов’язків найчастіше входять наповнення полиць, допомога покупцям, касові операції. Часто роботодавці пропонують своїм працівникам бонуси та знижки.

9. Помічник на кухні

Середня зарплата: 4 500−6 500 злотих/міс.

Серед обов’язків — допомога кухарям, підготовка продуктів, прибирання. Досвід не обов’язковий, але впливає на зарплату.

10. Пакувальник

Середня зарплата: 4 000−5 500 злотих/міс.

Займається сортуванням, маркуванням та пакуванням товарів на складах і виробництвах.

Чому Польща лишається привабливою для некваліфікованих працівників

Високий попит на кадри: нестача робочої сили створює постійний вибір вакансій.

Конкурентна оплата: можливість заробітку з бонусами та понаднормовою.

Легальне оформлення: доступні візові програми та дозволи на роботу.

Перспективи росту: багато роботодавців пропонують навчання та підвищення кваліфікації.

