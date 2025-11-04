0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому

Особисті фінанси
78
ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
Польща була й залишається одним із найпопулярніших напрямків для українців, які їдуть на заробітки. Країна пропонує стабільну зайнятість та конкурентні зарплати навіть для тих, хто не має спеціальної освіти чи досвіду. Видання Think Europe зібрало підбірку 10 найвисокооплачуваніших некваліфікованих професій у Польщі.
Польща сьогодні пропонує широкий вибір роботи для некваліфікованих працівників. Потужна економіка та високий попит на робочу силу дозволяють отримувати гідну зарплату в різних сферах — від логістики до харчового виробництва.

10 найбільш високооплачуваних некваліфікованих професій у Польщі

1. Працівник складу

Середня зарплата: 4 500−6 000 злотих/міс.
Може займатися сортуванням, пакуванням та управлінням запасами в логістичних центрах. Часто роботодавці пропонують бонуси та оплату понаднормових.

2. Будівельний робітник

Середня зарплата: 5 000−7 000 злотих/міс.
Ця професія має постійний попит через розвиток будівельної галузі. Обов’язки: підготовка майданчика, транспортування матеріалів, ручні роботи.

3. Робітник заводу

Середня зарплата: 4 000−5 500 злотих/міс.
До обов’язків входить робота з обладнанням, збірка продукції, контроль якості. Як перевагу цієї роботи експерти називають стабільність зайнятості.

4. Водій доставки

Середня зарплата: 5 000−8 000 злотих/міс.
Зростання e-commerce збільшує попит на кур’єрів. Можуть надаватися бонуси та компенсація пального.
Читайте також

5. Охоронець

Середня зарплата: 4 500−6 500 злотих/міс.
Часто працюють у комерційних будівлях та житлових комплексах. Може знадобитися базовий сертифікат.

6. Прибиральник

Середня зарплата: 4 000−5 500 злотих/міс.
Робота в офісах, готелях, лікарнях. Іноді пропонують гнучкий графік.

7. Робітник у сільському господарстві

Середня зарплата: 4 500−6 000 злотих/міс.
Завдання: збирання врожаю, пакування, допоміжні роботи на фермах.

8. Помічник у роздрібному магазині

Середня зарплата: 4 000−5 500 злотих/міс.
До обов’язків найчастіше входять наповнення полиць, допомога покупцям, касові операції. Часто роботодавці пропонують своїм працівникам бонуси та знижки.
Читайте також

9. Помічник на кухні

Середня зарплата: 4 500−6 500 злотих/міс.
Серед обов’язків — допомога кухарям, підготовка продуктів, прибирання. Досвід не обов’язковий, але впливає на зарплату.

10. Пакувальник

Середня зарплата: 4 000−5 500 злотих/міс.
Займається сортуванням, маркуванням та пакуванням товарів на складах і виробництвах.

Чому Польща лишається привабливою для некваліфікованих працівників

  • Високий попит на кадри: нестача робочої сили створює постійний вибір вакансій.
  • Конкурентна оплата: можливість заробітку з бонусами та понаднормовою.
  • Легальне оформлення: доступні візові програми та дозволи на роботу.
  • Перспективи росту: багато роботодавців пропонують навчання та підвищення кваліфікації.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems