Робота у Польщі за українською трудовою книжкою: чи можливо це Сьогодні 09:38

Робота у Польщі за українською трудовою книжкою: чи можливо це

Через повномасштабну війну багато українців шукають безпечне місце та стабільну роботу за кордоном. Польща стала однією з головних країн, яка прийняла наших громадян і спростила умови для працевлаштування. Розповідаємо, чи можна з українською трудовою книжкою працювати у Польщі.

Про це повідомляє inpoland.

Право на роботу без дозволу

Українці, які легально перебувають у Польщі, можуть працювати без окремого дозволу. Це право передбачене Законом від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку з воєнним конфліктом».

Для початку роботи достатньо, щоб роботодавець подав електронне повідомлення до районного управління праці (Powiatowy Urząd Pracy) протягом 7−14 днів після працевлаштування.

Проте українська трудова книжка у Польщі не визнається офіційним документом для легалізації роботи. Тому працевлаштування можливе лише за польським трудовим договором — umowa o pracę, umowa zlecenie або umowa o dzieło. Усі ці договори мають юридичну силу, але різняться рівнем соціальних гарантій та оподаткування.

Хто звільнений від дозволів

Українці, які мають статус тимчасового захисту або інші законні підстави для перебування, звільняються від обов’язку отримувати дозвіл на роботу.

Проте роботодавець зобов’язаний виконати всі процедурні вимоги — повідомити управління праці та гарантувати працівникові не менше мінімальної зарплати, встановленої польським законодавством.

Що варто врахувати

Трудова книжка з України може бути використана лише як доказ досвіду чи кваліфікації, але не як дозвіл на роботу.

Також перед підписанням контракту рекомендується звернутися до перекладача або юриста, щоб упевнитися в коректності умов договору.

