Робота у Польщі за українською трудовою книжкою: чи можливо це
Через повномасштабну війну багато українців шукають безпечне місце та стабільну роботу за кордоном. Польща стала однією з головних країн, яка прийняла наших громадян і спростила умови для працевлаштування. Розповідаємо, чи можна з українською трудовою книжкою працювати у Польщі.
Право на роботу без дозволу

Українці, які легально перебувають у Польщі, можуть працювати без окремого дозволу. Це право передбачене Законом від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку з воєнним конфліктом».
Для початку роботи достатньо, щоб роботодавець подав електронне повідомлення до районного управління праці (Powiatowy Urząd Pracy) протягом 7−14 днів після працевлаштування.
Проте українська трудова книжка у Польщі не визнається офіційним документом для легалізації роботи. Тому працевлаштування можливе лише за польським трудовим договором — umowa o pracę, umowa zlecenie або umowa o dzieło. Усі ці договори мають юридичну силу, але різняться рівнем соціальних гарантій та оподаткування.

Хто звільнений від дозволів

  • Українці, які мають статус тимчасового захисту або інші законні підстави для перебування, звільняються від обов’язку отримувати дозвіл на роботу.
  • Проте роботодавець зобов’язаний виконати всі процедурні вимоги — повідомити управління праці та гарантувати працівникові не менше мінімальної зарплати, встановленої польським законодавством.

Що варто врахувати

Трудова книжка з України може бути використана лише як доказ досвіду чи кваліфікації, але не як дозвіл на роботу.
Також перед підписанням контракту рекомендується звернутися до перекладача або юриста, щоб упевнитися в коректності умов договору.
За матеріалами:
Finance.ua
