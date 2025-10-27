Робота у Польщі за українською трудовою книжкою: чи можливо це
Через повномасштабну війну багато українців шукають безпечне місце та стабільну роботу за кордоном. Польща стала однією з головних країн, яка прийняла наших громадян і спростила умови для працевлаштування. Розповідаємо, чи можна з українською трудовою книжкою працювати у Польщі.
Про це повідомляє inpoland.
Право на роботу без дозволу
Українці, які легально перебувають у Польщі, можуть працювати без окремого дозволу. Це право передбачене Законом від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку з воєнним конфліктом».
Для початку роботи достатньо, щоб роботодавець подав електронне повідомлення до районного управління праці (Powiatowy Urząd Pracy) протягом 7−14 днів після працевлаштування.
Проте українська трудова книжка у Польщі не визнається офіційним документом для легалізації роботи. Тому працевлаштування можливе лише за польським трудовим договором — umowa o pracę, umowa zlecenie або umowa o dzieło. Усі ці договори мають юридичну силу, але різняться рівнем соціальних гарантій та оподаткування.
Хто звільнений від дозволів
- Українці, які мають статус тимчасового захисту або інші законні підстави для перебування, звільняються від обов’язку отримувати дозвіл на роботу.
- Проте роботодавець зобов’язаний виконати всі процедурні вимоги — повідомити управління праці та гарантувати працівникові не менше мінімальної зарплати, встановленої польським законодавством.
Що варто врахувати
Трудова книжка з України може бути використана лише як доказ досвіду чи кваліфікації, але не як дозвіл на роботу.
Також перед підписанням контракту рекомендується звернутися до перекладача або юриста, щоб упевнитися в коректності умов договору.
Поділитися новиною
Також за темою
У Дії стартував бета-тест для підприємців, які втратили бізнес через війну
Робота у Польщі за українською трудовою книжкою: чи можливо це
Україна готує стратегію повернення громадян з-за кордону
Де в Україні найдешевші і найдорожчі нові квартири
Watsonx та управління даними: як забезпечити контроль, прозорість і довіру до ШІ-рішень
Як інвестувати у дорогоцінні метали за кордоном