Туреччина планує подвоїти видобуток газу в Чорному морі

Туреччина цього року подвоїть видобуток природного газу в Чорному морі та відкриє нові розвідувальні свердловини.
Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Haber 7.
«У 2026 році видобуток газу в Чорному морі подвоїться, охопивши 8 мільйонів домогосподарств», — зазначив Байрактар.
За словами міністра, чорноморський газ, після повного використання, приноситиме 6,5 мільярда доларів за поточними цінами.
«Ми пробуримо шість нових розвідувальних свердловин у Чорному морі. У нас є свердловини в центральній та східній частинах Чорного моря, місця розташування яких визначено, і де ми плануємо бурити. Наші зусилля з пошуку нових запасів триватимуть безперервно», — повідомив Байрактар.
Він заявив, що подальшою метою є збільшення видобутку у чотири рази до 40 мільйонів кубічних метрів до 2028 року.
«Таким чином, ми зможемо задовольнити потреби в природному газі 16−17 мільйонів домогосподарств, або 70−75% домогосподарств Туреччини, власним газом», — сказав міністр.
