Туреччина планує подвоїти видобуток газу в Чорному морі Сьогодні 05:02 — Енергетика

Туреччина цього року подвоїть видобуток природного газу в Чорному морі та відкриє нові розвідувальні свердловини.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Haber 7

«У 2026 році видобуток газу в Чорному морі подвоїться, охопивши 8 мільйонів домогосподарств», — зазначив Байрактар.

За словами міністра, чорноморський газ, після повного використання, приноситиме 6,5 мільярда доларів за поточними цінами.

«Ми пробуримо шість нових розвідувальних свердловин у Чорному морі. У нас є свердловини в центральній та східній частинах Чорного моря, місця розташування яких визначено, і де ми плануємо бурити. Наші зусилля з пошуку нових запасів триватимуть безперервно», — повідомив Байрактар.

Він заявив, що подальшою метою є збільшення видобутку у чотири рази до 40 мільйонів кубічних метрів до 2028 року.

«Таким чином, ми зможемо задовольнити потреби в природному газі 16−17 мільйонів домогосподарств, або 70−75% домогосподарств Туреччини, власним газом», — сказав міністр.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.