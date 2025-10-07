0 800 307 555
укр
рф буде робити все, щоб Україна не могла займатися видобутком газу, — Зеленський

20
росія робитиме все, аби Україна не могла займатися видобутком власного газу, і захистити все буде складно.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готується до імпорту газу та збільшення виробництва для протидії агресору.
«У нас є енергетика. Безумовно, до всього треба готуватися. Тверезо дивитися. росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу, вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Поставлено завдання паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. Ми розуміємо який обсяг грошей потрібен і вважаємо, що будемо готові до такого виклику», — сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів.
Також Президент прокоментував ситуацію з електрикою.

Що буде з електрикою

«Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони також відчували те, що відчуваємо ми», — заявив Зеленський.
За матеріалами:
УНН
