В Україні планують змінити правила щодо кредитної історії: Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт

Кредит&Депозит
65
В Україні планують змінити правила щодо кредитної історії: Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт
В Україні планують змінити правила щодо кредитної історії: Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт
Верховна Рада у вівторок, 7 жовтня, ухвалила у першому читанні проєкт закону № 14013 про кредитну історію. Мета законопроєкту — посилення захисту прав позичальників, покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості, а також заохочення до відповідального кредитування.
Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.
«Прийняття законопроєкту сприятиме зменшенню частки прострочених кредитів, посиленню фінансової дисципліни й забезпеченню дотримання міжнародних стандартів захисту даних. Це важливий крок до стабільності та прозорості українського фінансового сектору», — сказано в повідомленні.

Основні положення законопроєкту

Документ встановлює правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій, включно зі збором, обробкою, зберіганням, захистом та використанням інформації про виконання фінансових зобов’язань громадян.
Законопроєкт також:
  • уточнює перелік інформації, що включається в кредитну історію;
  • визначає строки зберігання даних (до 10 років) та механізми їх знищення після закінчення цього терміну;
  • зобов’язує кредиторів передавати дані до бюро кредитних історій протягом двох робочих днів.
Законопроєкт передбачає також транскордонний обмін даними за згодою позичальника.

Нові механізми захисту позичальників

Однією з головних новацій є «стоп-кредит» — громадяни зможуть заявити про небажання укладати нові кредитні договори.
Громадяни також отримають право на безоплатний доступ до власної кредитної історії та можливість виправлення або видалення недостовірних даних.
Читайте також
Нагадаємо, кожен українець може самостійно перевірити свою кредитну історію та розмір боргів. Як перевірити свою кредитну історію онлайн:
1. Телеграм-бот Кредитна історія УБКІ.
2. Застосунок Кредитна історія на Android та iOS.
3. Застосунок Privat24 чи інтернет-банк Приват24.
4. На сайті Українського Бюро Кредитних історій.
Отримати інформацію про свою кредитну історію безкоштовно можна лише один раз на рік.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
