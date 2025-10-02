0 800 307 555
Як обрати депозит: 6 простих правил

Особисті фінанси
Під матрацом ваші гроші тихо знецінюються, а могли б працювати й приносити дохід. Депозит — простий, доступний і надійний спосіб зберегти кошти та заробити перші відсотки. Це ідеальний старт для тих, хто хоче навчитися примножувати гроші без зайвого ризику.
Проте дуже важливо зробити цей перший крок правильно й обрати найкращу пропозицію. Із посиланням на статтю Finance.ua ділимось 6 простими правилам, які допоможуть вам вибрати найбільш підходящий варіант.
1. Строк вкладу
Обираючи строк депозиту, варто враховувати, коли саме вам можуть знадобитися кошти — це допоможе підібрати оптимальні умови без втрати доступу до грошей. Якщо є ризик, що гроші знадобляться раніше, краще обрати депозит з можливістю дострокового зняття або часткового доступу без втрати відсотків.
Деякі банки дозволяють таку гнучкість, наприклад — Банк Кредит Дніпро пропонує вкладникам як строкові депозити з фіксованим терміном розміщення від 1 до 26 місяців (на вибір), так і депозити на вимогу та з вільним доступом до коштів.
2. Виплата відсотків
Вони можуть нараховуватися щомісяця, щокварталу або в кінці строку. Якщо банк пропонує капіталізацію, тобто автоматичне додавання відсотків до тіла депозиту, ви фактично заробляєте більше завдяки ефекту «відсотків на відсотки».
3. Оподаткування
Банк автоматично утримує податок на доходи та військовий збір. Тому реальний прибуток завжди нижчий за рекламу. Рахуйте уважно саме «чистий» дохід.
4. Можливість поповнення
Це зручно, якщо ви плануєте регулярно відкладати певну суму й хочете, щоб усі гроші працювали на вас під відсотки. Обов’язково уточнюйте, чи є обмеження на максимальний розмір вкладу.
5. Пролонгація
У більшості банків депозит автоматично продовжується після закінчення. Але ставка разом з цим може змінюватися. Важливо розуміти, на яких умовах вклад «перезапуститься».
6. Надійність банку
Ставка має значення, але не менш важлива стабільність банку й прозорість умов. Краще менший відсоток у перевіреній установі, ніж ризикована пропозиція з сумнівними гарантіями.

Про топ-5 вигідних депозитів від банків в Україні розповіли у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
