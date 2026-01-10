0 800 307 555
Найчастіша помилка на практичному іспиті з водіння

Особисті фінанси
Кандидати у водії обовʼязково повинні скласти практичний іспит для отримання водійських прав, щоб продемонструвати вміння безпечно керувати транспортним засобом.
Екзаменатори виокремлюють найчастіші помилки, які призводять до негативного результату іспиту, повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Найпоширеніша помилка майбутніх водіїв під час практичного іспиту

Найчастіше кандидати не вмикають покажчики повороту. Як зазначають у МВС, водій зобов’язаний завчасно подавати сигнали покажчиками повороту перед початком руху, перестроюванням, поворотом або розворотом.
«Такі сигнали мають чітко інформувати інших учасників дорожнього руху про наміри водія та сприяти безпеці руху. Ігнорування цього правила створює аварійні ситуації та свідчить про недостатній рівень підготовки кандидата у водії», — йдеться у повідомленні.
Найчастіше кандидати допускають такі помилки під час подачі попереджувальних сигналів, зокрема покажчиків поворотів:
  • своєчасне ввімкнення або вимкнення покажчиків поворотів;
  • перед початком руху, зокрема під час виїзду з місця зупинки або з прилеглої території;
  • під час руху назад;
  • при об`їзді перешкоди;
  • під час перестроювання на іншу смугу руху;
  • при виконанні поворотів праворуч або ліворуч на перехресті;
  • під час з’їзду з проїзної частини для зупинки чи стоянки.
У МВС нагадують, сигнал покажчиками повороту або рукою подається завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як за 50−100 метрів у населених пунктах і за 150−200 метрів поза ними, та припиняється негайно після його закінчення.
Подавання сигналу рукою слід завершити безпосередньо перед початком виконання маневру. При цьому сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників дорожнього руху.

Поради майбутнім водіям

Фахівці сервісних центрів МВС радять під час навчання та підготовки до іспиту формувати стійку звичку завчасного використання покажчиків повороту перед кожною зміною напрямку руху.
Іншими словами - довести до автоматизму використання покажчиків повороту майбутніми водіями.
