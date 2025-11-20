Як підтвердити «водійський стаж», і чи існує така довідка Вчора 17:05 — Технології&Авто

Як підтвердити «водійський стаж», і чи існує така довідка

До сервісних центрів МВС часто звертаються з проханням надати довідку про «водійський стаж» або окремий документ, який би підтверджував видачу посвідчення водія. Такі запити зазвичай потрібні для обміну українського посвідчення водія за кордоном чи подання документів до іноземних установ. Однак офіційної довідки про водійський стаж не існує.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Чому такої довідки немає

Сервісні центри МВС не фіксують і не можуть знати, як часто і чи взагалі громадянин керував автомобілем після отримання посвідчення. Вони не ведуть обліку стажу водіння — це просто не входить до їхніх повноважень.

Тому документу з назвою «довідка про водійський стаж» МВС не видає і видавати не може.

Єдиний факт, який можна офіційно підтвердити, — факт видачі посвідчення водія.

Який документ можна отримати замість довідки

Громадянин може отримати офіційну письмову відповідь на звернення, у якій сервісний центр підтвердить, що посвідчення водія дійсно видавалося.

Читайте також Позбавили права керування: як повернути водійське посвідчення

Така відповідь оформлюється на фірмовому бланку РСЦ або ТСЦ МВС та містить:

назву установи;

вихідний номер і дату;

контактні дані;

підпис уповноваженого адміністратора.

Печатка не ставиться, а відповідь засвідчується підписом.

Як подати звернення

Щоб отримати офіційну відповідь, потрібно подати звернення одним із способів:

особисто в будь-якому регіональному сервісному центрі МВС;

поштою на адресу РСЦ МВС;

електронною поштою — адреси є на сайті ГСЦ МВС.

У зверненні потрібно зазначити:

ПІБ;

місце проживання;

суть прохання (наприклад: підтвердити факт видачі посвідчення);

контактні дані для отримання відповіді;

дату і підпис.

Як перевірити документ

Усі відповіді на звернення реєструються. Документ матиме офіційні реквізити та номери, за якими можна звернутися до сервісного центру МВС для підтвердження його справжності.

Раніше ми повідомляли , що Європарламент затвердив оновлення правил ЄС щодо водійських посвідчень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.