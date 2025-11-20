0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як підтвердити «водійський стаж», і чи існує така довідка

Технології&Авто
792
Як підтвердити «водійський стаж», і чи існує така довідка
Як підтвердити «водійський стаж», і чи існує така довідка
До сервісних центрів МВС часто звертаються з проханням надати довідку про «водійський стаж» або окремий документ, який би підтверджував видачу посвідчення водія. Такі запити зазвичай потрібні для обміну українського посвідчення водія за кордоном чи подання документів до іноземних установ. Однак офіційної довідки про водійський стаж не існує.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Чому такої довідки немає

Сервісні центри МВС не фіксують і не можуть знати, як часто і чи взагалі громадянин керував автомобілем після отримання посвідчення. Вони не ведуть обліку стажу водіння — це просто не входить до їхніх повноважень.
Тому документу з назвою «довідка про водійський стаж» МВС не видає і видавати не може.
Єдиний факт, який можна офіційно підтвердити, — факт видачі посвідчення водія.

Який документ можна отримати замість довідки

Громадянин може отримати офіційну письмову відповідь на звернення, у якій сервісний центр підтвердить, що посвідчення водія дійсно видавалося.
Читайте також
Така відповідь оформлюється на фірмовому бланку РСЦ або ТСЦ МВС та містить:
  • назву установи;
  • вихідний номер і дату;
  • контактні дані;
  • підпис уповноваженого адміністратора.
Печатка не ставиться, а відповідь засвідчується підписом.

Як подати звернення

Щоб отримати офіційну відповідь, потрібно подати звернення одним із способів:
  • особисто в будь-якому регіональному сервісному центрі МВС;
  • поштою на адресу РСЦ МВС;
  • електронною поштою — адреси є на сайті ГСЦ МВС.
У зверненні потрібно зазначити:
  • ПІБ;
  • місце проживання;
  • суть прохання (наприклад: підтвердити факт видачі посвідчення);
  • контактні дані для отримання відповіді;
  • дату і підпис.

Як перевірити документ

Усі відповіді на звернення реєструються. Документ матиме офіційні реквізити та номери, за якими можна звернутися до сервісного центру МВС для підтвердження його справжності.
Раніше ми повідомляли, що Європарламент затвердив оновлення правил ЄС щодо водійських посвідчень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems