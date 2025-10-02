Позбавили права керування: як повернути водійське посвідчення Сьогодні 08:21 — Технології&Авто

Позбавили права керування: як повернути водійське посвідчення

Якщо суд позбавив водія права керувати автомобілем, наприклад через нетверезе водіння, посвідчення не повернуть автоматично. Із посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідаємо, як повернути посвідчення водія після вилучення, що для цього потрібно і чи доведеться перескладати іспити.

Після завершення строку позбавлення водій зобов’язаний підтвердити свою придатність до безпечного керування транспортним засобом.

Так, відповідно до законодавства, за керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння суд може встановити такі строки позбавлення права керування:

1 рік — за перше правопорушення;

— за перше правопорушення; 3 роки — у разі повторного порушення протягом року;

— у разі повторного порушення протягом року; 10 років або довічно — за третє порушення (за рішенням суду).

Як отримати посвідчення назад

Якщо посвідчення вилучено працівниками Національної поліції під час оформлення адміністративного протоколу, документ передається до територіального сервісного центру МВС за місцем реєстрації водія. Там воно зберігається протягом усього строку позбавлення.

1. Після завершення строку водій має пройти медичний огляд та отримати довідку, що підтверджує придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії. Лише після цього можна перейти до наступного етапу — складання іспитів.

2. Водію необхідно успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Якщо особа мала кілька відкритих категорій, іспит складається на транспортному засобі вищої з них. Після складання іспитів посвідчення водія видається повторно.

Проте існує й особливий порядок — він стосується осіб, яких було позбавлено права керування під час дії першого тимчасового посвідчення, виданого на два роки.

У такому випадку необхідно повторно пройти повний курс навчання в акредитованій автошколі, а потім — знову скласти іспити в сервісному центрі МВС. Якщо іспити складено успішно, посвідчення знову видається на два роки.

Важливо:

якщо водій складає іспити в тому ж сервісному центрі МВС, де зберігається його вилучене посвідчення — йому повертається саме цей документ;

якщо іспити складено в іншому сервісному центрі МВС, то виготовляється нове посвідчення.

