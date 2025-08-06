Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення і техпаспорт — Finance.ua
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Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення і техпаспорт

Особисті фінанси
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Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення і техпаспорт
Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення і техпаспорт
Українці, які внаслідок обстрілів втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зможуть безкоштовно оформити нові документи.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 6 серпня.
Ініціатива Міністерства внутрішніх справ передбачає, що постраждалі внаслідок збройної агресії росії громадяни звільняються від сплати за:
  • відновлення водійського посвідчення;
  • відновлення свідоцтва про реєстрацію транспорту;
  • оплату пластикових бланків.
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«Маємо бути чуйними до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну. Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах», — заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як це працюватиме

  1. Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, має отримати документ від слідчого, що підтверджує її статус потерпілої.
  2. З цим документом потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС — стаціонарного або мобільного.
  3. Адміністратор швидко опрацьовує звернення і видає нові документи без жодної оплати.
«Це ще один крок до того, щоб допомога від держави була доступною та без зайвої бюрократії», — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Очікується, що наступним етапом стане безкоштовне відновлення ID-документів для тих, хто втратив їх через бойові дії.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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