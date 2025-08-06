Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення і техпаспорт — Finance.ua

Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення і техпаспорт Сьогодні 17:12 — Особисті фінанси

Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення і техпаспорт

Українці, які внаслідок обстрілів втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зможуть безкоштовно оформити нові документи.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 6 серпня.

Ініціатива Міністерства внутрішніх справ передбачає, що постраждалі внаслідок збройної агресії росії громадяни звільняються від сплати за:

відновлення водійського посвідчення;

відновлення свідоцтва про реєстрацію транспорту;

оплату пластикових бланків.

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«Маємо бути чуйними до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну. Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах», — заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як це працюватиме

Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, має отримати документ від слідчого, що підтверджує її статус потерпілої. З цим документом потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС — стаціонарного або мобільного. Адміністратор швидко опрацьовує звернення і видає нові документи без жодної оплати.

«Це ще один крок до того, щоб допомога від держави була доступною та без зайвої бюрократії», — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Очікується, що наступним етапом стане безкоштовне відновлення ID-документів для тих, хто втратив їх через бойові дії.

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