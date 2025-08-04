Шахраї продають підроблені водійські посвідчення: як не потрапити в пастку — Finance.ua
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Шахраї продають підроблені водійські посвідчення: як не потрапити в пастку

Особисті фінанси
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Шахраї продають підроблені водійські посвідчення: як не потрапити в пастку
Шахраї продають підроблені водійські посвідчення: як не потрапити в пастку
В Україні зростає кількість випадків шахрайства з фальшивими водійськими посвідченнями. У ГСЦ МВС повідомляють, що до сервісних центрів все частіше звертаються громадяни, які заплатили за підроблені «права», але згодом виявили, що документ не відображається в електронній базі, а жодних іспитів вони не проходили.

Як працюють шахраї

Шахраї зазвичай зв’язуються з потенційними «клієнтами» через месенджери — Telegram, Viber або WhatsApp — та представляються працівниками сервісного центру МВС. Вони обіцяють швидке та нібито легальне оформлення посвідчення водія, яке буде видно в застосунку «Дія».
Для більшої переконливості зловмисники використовують фальшиві бейджі, логотипи й навіть створюють фішингові сайти, що імітують офіційні ресурси, з метою збору персональних даних.
У МВС попереджають: купівля підробленого посвідчення водія — це кримінальне правопорушення. За ч. 4 ст. 358 КК України передбачено штраф, арешт або обмеження волі. У разі виявлення підробки документ вилучається та знищується.
У відомстві наголошують: єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення — це пройти навчання та скласти іспити у встановленому порядку.
Нагадаємо, в Україні готуються вствновити нові норми щодо складання іспитів на водійське посвідчення — вони стосуються як технічного обладнання для контролю за іспитами, так і умов повторного складання практичного тесту. Це має допомогти побороти корупцію та посилити контроль якості підготовки водіїв.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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