Шахраї продають підроблені водійські посвідчення: як не потрапити в пастку — Finance.ua

Шахраї продають підроблені водійські посвідчення: як не потрапити в пастку Сьогодні 06:34 — Особисті фінанси

Шахраї продають підроблені водійські посвідчення: як не потрапити в пастку

В Україні зростає кількість випадків шахрайства з фальшивими водійськими посвідченнями. У ГСЦ МВС повідомляють , що до сервісних центрів все частіше звертаються громадяни, які заплатили за підроблені «права», але згодом виявили, що документ не відображається в електронній базі, а жодних іспитів вони не проходили.

Як працюють шахраї

Шахраї зазвичай зв’язуються з потенційними «клієнтами» через месенджери — Telegram, Viber або WhatsApp — та представляються працівниками сервісного центру МВС. Вони обіцяють швидке та нібито легальне оформлення посвідчення водія, яке буде видно в застосунку «Дія».

Для більшої переконливості зловмисники використовують фальшиві бейджі, логотипи й навіть створюють фішингові сайти, що імітують офіційні ресурси, з метою збору персональних даних.

У МВС попереджають: купівля підробленого посвідчення водія — це кримінальне правопорушення. За ч. 4 ст. 358 КК України передбачено штраф, арешт або обмеження волі. У разі виявлення підробки документ вилучається та знищується.

У відомстві наголошують: єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення — це пройти навчання та скласти іспити у встановленому порядку.

Нагадаємо, в Україні готуються вствновити нові норми щодо складання іспитів на водійське посвідчення — вони стосуються як технічного обладнання для контролю за іспитами, так і умов повторного складання практичного тесту. Це має допомогти побороти корупцію та посилити контроль якості підготовки водіїв.

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