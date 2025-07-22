Нові правила іспитів на водійські права: що зміниться — Finance.ua

Нові правила іспитів на водійські права: що зміниться Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Нові правила іспитів на водійські права: що зміниться

Нещодавно в Україні встановили нові норми щодо складання іспитів на водійське посвідчення — вони стосуються як технічного обладнання для контролю за іспитами, так і умов повторного складання практичного тесту. Це має допомогти побороти корупцію та посилити контроль якості підготовки водіїв.

Про це пише mauto

Одним із головних елементів нововведень стала повна відеофіксація практичного іспиту. Всі автомобілі, на яких проводяться тести, будуть оснащені технічними засобами, що записуватимуть весь процес. Це має забезпечити об’єктивність іспитів, а також слугуватиме доказовою базою у разі апеляцій — як з боку екзаменатора, так і кандидата.

Для легкових автомобілів категорії «B» передбачено встановлення щонайменше чотирьох камер. Вони зніматимуть дорожню ситуацію з обох боків, а також фіксуватимуть дії водія: руки на кермі, ноги на педалях, обличчя кандидата й екзаменатора. Таким чином створюється повноцінна картина всього процесу.

Для вантажівок, автобусів і автівок із причепами (категорії «С», «D», «Е» тощо), кількість камер може бути меншою — від трьох. Ці пристрої можуть бути як вмонтовані стаціонарно, так і встановлені на тимчасових кріпленнях. Детальна схема розміщення зазначена в оновленому додатку до Інструкції № 408.

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Ще одна ключова зміна стосується проміжків між іспитами. Раніше кандидат, який провалив практичний тест, міг доволі швидко повторити спробу. Відтепер час до перескладання збільшено, що має мотивувати більш серйозно готуватися до повторного іспиту.

Згідно з новим проєктом наказу, після кожної невдалої спроби скласти практичний іспит, кандидатам на водійське посвідчення доведеться чекати довший час перед повторною спробою:

Після першої невдалої спроби повторний іспит можна буде складати не раніше ніж через 10 календарних днів.

Після другої спроби — через 20 днів.

Після третьої та наступних спроб — через 30 днів.

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Ідея полягає в тому, щоб майбутні водії не поспішали, а мали змогу пропрацювати помилки з інструктором і вдосконалити навички водіння.

Попри ускладнення умов, очікується, що нова система підвищить безпеку на дорогах. Камери не залишають простору для суб’єктивності або упередженості, захищаючи кандидатів від несправедливої оцінки. А суворіші правила до перескладання дозволяють випустити на дороги лише тих водіїв, хто дійсно готовий до відповідальності за кермом.

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